Вместо скучной теории – увлекательная практика: учитель биологии из Полтавы вырастил бабочек в искусственных условиях. Фото и видео

Учитель биологии специальной школы №40 Иван Бондарь вырастил украинские и тропические виды бабочек, чтобы семиклассники смогли ознакомиться с жизненным циклом насекомых наглядно. Для такого дела педагог даже приобрел несколько разных гусеней.

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В интервью "Суспільному" Бондарь рассказал, что некоторые виды живут в искусственных условиях дольше, чем в природе. Учитель уверяет, что детям интереснее видеть весь процесс на практике, а не когда им сухо рассказывают из книги.

"У нас в книге изображена схема, где из яйца вылупляется гусеница, из гусеницы куколка, из куколки уже бабочка. А в 7-м классе мы наглядно проходим эту тему. Детям очень интересно этим заниматься, ведь это процесс, который они проходят наживу, а не когда ты им рассказываешь из книги сухо, и они там смотрят в окно, не слушают тебя. А здесь они задействованы полностью, погружаются в эту среду", – делится Бондарь.

Попытаться вырастить бабочек в искусственных условиях учитель попробовал впервые. Насекомые питаются сахарным, медовым сиропами и фруктами. В искусственных условиях для куколок нужна температура 10-15 градусов тепла, а для бабочек достаточно 10.

Дети в восторге от такой идеи и с радостью посещают уроки биологии. Делятся, что кормят бабочек и наблюдают за их жизненным циклом. Более того, педагог вырастил такие виды, которых не встретить на улице, что еще больше интересует школьников.

Планирует учитель биологии начать выращивать в искусственных условиях и махаонов – вид бабочек, занесенный в Красную книгу Украины.

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