"Внаслідок" или "в наслідок": как писать на украинском правильно
Когда в украинском языке на письме употребляется слово "внаслідок" часто допускается ошибка из-за незнания, что "наслідок" это существительное, а "внаслідок" – предлог. Поэтому и правописание этих слов отличается.
Дело в том, что эти формы имеют разную грамматическую природу и значение. "Внаслідок" является предлогом, а "наслідок" — существительным, и от этого зависит правописание. Чтобы избегать ошибок, следует знать четкое правило.
Как пояснил ресурс Onlinecorrector, по правописанию вместе пишутся сложные предлоги, образованные сочетанием одного или двух (иногда — трех) предлогов с любой частью речи. Именно поэтому правильным вариантом в значении "из-за, в результате чего-то" является "вследствие".
Например: Вследствие урагана город остался без электричества.
То есть, если по какой-то определенной причине что-то произошло, то употребляем предлог "вследствие".
Как писать "внаслідок"
