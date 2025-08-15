''Внаслідок'' или ''в наслідок'': как писать на украинском правильно

Когда в украинском языке на письме употребляется слово "внаслідок" часто допускается ошибка из-за незнания, что "наслідок" это существительное, а "внаслідок" – предлог. Поэтому и правописание этих слов отличается.

Видео дня

Дело в том, что эти формы имеют разную грамматическую природу и значение. "Внаслідок" является предлогом, а "наслідок" — существительным, и от этого зависит правописание. Чтобы избегать ошибок, следует знать четкое правило.

Как пояснил ресурс Onlinecorrector, по правописанию вместе пишутся сложные предлоги, образованные сочетанием одного или двух (иногда — трех) предлогов с любой частью речи. Именно поэтому правильным вариантом в значении "из-за, в результате чего-то" является "вследствие".

Например: Вследствие урагана город остался без электричества.

То есть, если по какой-то определенной причине что-то произошло, то употребляем предлог "вследствие".

Как писать "внаслідок"

OBOZ.UA предлагает узнать правильный перевод фразы "тютелька в тютельку".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.