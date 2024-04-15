Внеплановые проверки школ и садиков в Украине: глава ДСЯО намекнул, кому готовиться и что их ждет

Председатель Государственной службы качества образования (ДСКО) Руслан Гурак пояснил, что внеплановые проверки в учебных заведениях могут проводиться в случаях, когда существует угроза значительного негативного влияния на права, законные интересы, жизнь и здоровье участников образовательного процесса. Провести такой контроль специалисты службы могут после обращения образовательного омбудсмена или родителей, педагогов, администрации или в случае повторного аудита, чтобы убедиться в устранении нарушений.

Об этом чиновник рассказал в интервью Новой украинской школе. Он отметил, что проверка может возникать только по тем вопросам, которые будут изложены в обращении к ДСКО. Например, если есть жалобы на отсутствие укрытия в садике или школе, то Служба возьмет на контроль только это, а не будет проверять качество обучения или какие-либо другие процессы.

Проверки могут проводиться в детских садах, школах, внешкольных заведениях, училищах, колледжах и высших учебных заведениях.

"Предметом внеплановой проверки являются только те вопросы, потребность в изучении которых стала основанием для ее проведения". То есть Служба может проверять только те факты, изложенные в обращении. Например, если жалуются на отсутствие безопасной образовательной среды, в частности, укрытия / бомбохранилища в садике или школе, то специалисты имеют право проверять только это, а не, скажем, качество обучения, управленческие процессы и т.д.", – подчеркивает Гурак.

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Он объясняет, что ДСКО не приходит проверять школы или другие учебные заведения безосновательно. В частности, при осуществлении контроля обязательно формируется приказ о его проведении, где прописываются основания и что именно будет проверяться. В то же время, у Службы есть задача не только выявить и зафиксировать нарушения, но и предоставить возможность их устранить и предотвратить их появление. Поэтому в распоряжении, которое составляется из акта проверки, указывается срок их исправления.

Для того чтобы провести проверку, ДСКО или ее территориальный орган должен создать комиссию из не менее трех человек. В процесс могут приобщаться третьи лица – адвокаты, аудиторы и т.д. Контроль может проводиться без предварительного письменного уведомления, но при присутствии и разрешении руководителя учебного заведения.

Перед проведением проверки в учебном заведении должно состояться совещание, на котором присутствуют председатель и члены комиссии, представитель учредителя и руководитель этого заведения. Также к ней могут приобщиться другие работники или родители. Все участники знакомятся с основанием, предметом и порядком контроля.

Процесс проверки может быть зафиксирован с помощью аудио-, фото- и видеофиксации. Результаты вносятся в акт проверки в трех экземплярах.

Чаще всего, по словам Гурака, в ДСКО обращаются родители с вопросами создания безопасной образовательной среды, соблюдения требований охраны детства, охраны труда и техники безопасности.

Он также отметил, что вместе с обращением в ДСКО необходимо добавлять соответствующие документы, подтверждающие нарушения. Однако, если их нет, Служба будет собирать их самостоятельно.

Гурак добавил, что на сайте ДСКО участники образовательного процесса могут ознакомиться с положениями, которых нужно придерживаться, чтобы не нарушать законодательство, права детей, педагогов и т.д.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что министр образования подписал приказ, согласно которому в учебных заведениях могут проводиться внеплановые проверки во время действия военного положения.

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