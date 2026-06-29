Внимание, калька! Как сказать на украинском 'на четвереньках'

В семье родился ребенок – событие одновременно радостное и волнующее. А потом он начал ползать – это вообще счастье для родителей. Но умеете ли вы правильно назвать этот способ передвижения на украинском языке?

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Процесс ползания, опираясь на колени и ладони, многие привычно называют "на четвереньках". Само собой разумеется, что это калька с русского. Украинский язык предлагает здесь несколько интересных и более удобных в употреблении вариантов. Об этом и расскажет OBOZ.UA.

Начнем с того, что способ передвижения, опираясь сразу на все конечности, в украинском языке сравнивают со способом передвижения рака. Это животное тоже ползет по земле, перебирая сразу всеми лапками. Отсюда и целый список похожих друг на друга слов, содержащих корень -рач- (как в ласковом "рачок"):

ра́чки;

карачки/карячки;

навкарачки;

накарячки;

рачкувато.

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Кстати, чтобы описать сам способ передвижения человека на четырёх конечностях, в украинском языке не нужно выстраивать целую конструкцию по типу русского "ползать на четвереньках". Достаточно одного слова "рачкувати". Его иногда употребляют в значении "отступить назад", но здесь лучше подойдет слово "задкувати".

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