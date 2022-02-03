ВНО-2022 для выпускников прошлых лет: самое важное о регистрации

Регистрация на ВНО-2022 началась 1 февраля и продлится до 9 марта включительно. Принять участие в тестировании могут не только выпускники в этом году, но и в прошлые.

Такие участники могут выбирать для составления любой из 11 предметов, ведь обязательных для поступления в вуз в 2022 году не будет. OBOZREVATEL собрал самое главное о регистрации на ВНО-2022 выпускников прошлых лет.

Выпускники прошлых лет в качестве участников ВНО-2022 имеют определенные преимущества. Те, кто в этом году завершает получение общего среднего образования, тесты по определенным предметам придется сдать обязательно, а уже остальные – на выбор.

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Те же, кто со средним образованием разобрался, может выбирать любой из 11 предметов, утвержденных для ВНО в этом году:

физика, дата ВНО – 23 мая;

химия, дата ВНО – 26 мая;

украинский язык, украинский язык и литература, дата ВНО – 31 мая;

математика, математика (задание уровня стандарта), дата ВНО – 3 июня;

испанский язык, немецкий язык, французский язык, дата ВНО – 6 июня;

английский язык, дата ВНО – 7 июня;

история Украины, дата ВНО – 10 июня;

география, дата ВНО – 14 июня;

биология, дата ВНО – 17 июня.

Если очень нужно, пройти тестирование можно практически по всем предметам. Первые пять будут бесплатными, остальные – за деньги. В Украинском центре оценки качества образования (УЦОКО) определились, что шестое и следующие ВНО будут стоить:

789 грн – по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам;

354 грн – по истории Украины, физике, химии, биологии, географии.

Заказать платные тестирования нужно с 4 по 14 марта включительно с помощью специального сервиса через информационную страницу участника ВНО на сайте УЦОКО. А перевести деньги – не позднее 15 марта, зачислены они должны быть максимум 21 марта. Если этого не сделать, пройти дополнительное тестирование будет невозможно.

Подробнее о платных ВНО читайте в материале OBOZREVATEL

В крайнем случае можно будет еще сдать ВНО во время дополнительной сессии. Но для этого нужно иметь действительно уважительные причины (подробности – здесь).

Регистрация на ВНО-2022 почти полностью "аналоговая" – есть онлайн можно пройти лишь часть процедуры. Все остальное следует сделать нецифровым способом: распечатать, заполнить ручкой, отправить обычной почтой. Комплект документов для участия в ВНО-2022 для выпускников прошлых лет таков:

копия паспорта – страницы с фотографией, фамилией, именем и отчеством. В случае отсутствия паспорта отдельные категории могут подать другой документ.

фото для документов 3х4 см с изображением, соответствующим возрасту участника (должно быть распечатано на белой или цветной фотобумаге);

копия документа о среднем образовании или справка с места обучения – для учащихся (слушателей) учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и студентов учреждений высшего образования, которые не проходят ГНА в форме ВНО. Такую же справку, переведенную на украинский язык и нотариально заверенную, должны подать и выпускники, которые получат в 2022 году полное среднее образование в заграничном учебном заведении;

регистрационная карта. Ее можно сформировать самостоятельно с помощью сервиса "Зарегистрироваться" на сайте УЦОКО или обратиться за помощью в пункт регистрации. Когда все данные и поля заполнены, необходимо также сформировать и распечатать контрольно-информационное письмо, заполнить в нем поле заявления и наклеить фотографию.

Также необходимо добавить следующие документы, если есть соответствующие основания:

кому необходимы особые условия в пункте тестирования в связи с состоянием здоровья – медицинское заключение о создании особых (специальных) условий для составления ВНО по форме № 086-3/о независимого оценивания".

в чьих документах есть разногласия в персональных данных – копию свидетельства об изменении имени, и/или свидетельства о браке, и/или свидетельства о расторжении брака;

кто представляет документы, оформленные на иностранном языке – копию нотариально заверенного перевода на украинский язык документов, предоставленных для регистрации.

На копиях документов выпускник должен написать:

согласно оригиналу (без кавычек);

поставить подпись;

свои инициалы и фамилию;

дату заверения копии.

Составить ВНО могут и те, кто:

живут на временно оккупированной территории или в населенных пунктах, указанных в перечне населенных пунктов, территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия;

живут в населённых пунктах на линии столкновения;

или переселились из них.

*Перечень таких населенных пунктов приведен в приложениях 1 и 2 к распоряжению Кабмина от 07 ноября 2014 N 1085-р "Об утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и перечня населенных пунктов, которые расположены на линии столкновения" (в редакции распоряжения Кабинета Министров Украины от 07 февраля 2018 N 79-р ).

Такие участники должны подать:

копию паспортного или иного документа , удостоверяющего личность (для иностранцев и лиц без гражданства);

копию справки об обращении за защитой в Украине ( – если лицо обратилось за защитой в Украине);

справку из учебного заведения с фото – для лиц с неконтролируемой территории, которые являются учениками и студентами заведений общего среднего, профессионального (профессионально-технического), высшего образования, расположенных на территории, где органы государственной власти осуществляют в полном объеме свои полномочия, и утратили документ, удостоверяющий личность, и не имеющих возможности его восстановить.

Когда комплект регистрационных документов будет готов, его следует отправить по почте в региональный центр оценки качества образования, указанный в контрольно-информационном письме. Дату представления регистрационных документов будут определять по оттиску штемпеля на почтовом конверте.

Если участник живет на временно неконтролируемых территориях или за границей и не может послать документы по почте, он должен отправить скан-копии фото и регистрационных документов на электронный адрес, который будет в контрольно-информационном письме.

Подтверждением факта регистрации для участия во внешней оценке является сертификат. Его вместе с регистрационным сообщением участнику пришлют по почте из регионального центра оценки качества образования.

Кто отправляет скан-копии или не может указать ссылочный адрес – получит эти документы на электронную почту. "Физические" копии будут храниться в региональном центре, пока участники не смогут забрать их лично в пункте тестирования до начала сдачи ВНО. Также в региональном центре будут хранить конверты участников, которые почта вернула им обратно.

В Украинском центре оценки качества образования настойчиво советуют ознакомиться с Порядком проведения ВНО результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования. В этом документе есть все подробности по ВНО-2022.

Много информации есть в Путеводителе участника ВНО – это справочник, где есть ответы на вопросы, которые могут возникнуть до, во время или после тестирования.

Если вопросы все же остались, можно обратиться в администрацию учебного заведения или региональный центр (список здесь), где участник будет составлять ВНО.

Самое важное о регистрации на ВНО выпускников – OBOZREVATEL собрал в материале "ГИА в форме ВНО-2022: как зарегистрироваться, обязательные предметы и особенности"

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

Регистрация на пробное ВНО-2022 закончилась 22 января. По состоянию на 24 января завершили регистрацию, то есть оплатили пробное ВНО, 131 103 человека. Они заказали 196 833 тестирования. Самыми популярными предметами для сборки пробного ВНО-2022 стали украинский язык и литература, украинский язык, история Украины и математика.