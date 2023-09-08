ВНО для учителей, стоячие парты и прочее: семь главных нововведений учебного года 2023/2024

В 2023-2024 учебном году школьников и учителей ждут важные новшества. В частности, школы постепенно возвращаются к очной учебе, в некоторых из них учащиеся будут стоять за специальными партами. Модернизация ожидает и школьных предметов, чтобы они соответствовали современным реалиям. Не обошли обновления и учителей – преподаватели математики и украинского языка базового уровня пройдут тестирование в рамках расширения Новой украинской школы.

Портал "Освіторія" собрал главные инновации нового учебного года. Предлагаем ознакомиться с ними более подробно.

Оффлайн в приоритете

В Министерстве образования и науки подчеркивают, что живое общение учащихся и учителей чрезвычайно важно и незаменимо. Поэтому улучшение ситуации с укрытиями позволило большинству школ переходить к очной учебе. Однако другие форматы (онлайн, офлайн и смешанный) пока никуда не исчезают. Если же в школе нет укрытия, детей переводят в ту, где она есть. Места же в "родном" учебном заведении остаются закрепленными к возвращению.

Видео дня

В некоторых областях, таких как Николаевская, Запорожская и Херсонская, предполагается дистанционное обучение, а в Сумской и Харьковской областях - смешанный формат. Также рассматривается возможность проведения занятий для начальной школы в специально оборудованном метрополитене Харькова.

Информатика и "Защита Украины" будут обновлены

Модернизация таких предметов как Информатика и "Защита Украины" позволит сделать обучение более практичным, позволяя учащимся приобретать реальные навыки. В частности, цифровая грамотность будет проходить в IT-студиях: учащиеся будут изучать искусственный интеллект и программирование.

"Защита Украины" тоже должна соответствовать современным реалиям. Поэтому школьники будут учиться медицинской помощи, минной безопасности, навигации и управлению дронами. Также в образовательный процесс будут привлечены специалисты по медицине и военнослужащим. Некоторые регионы рассматривают возможность создания центров патриотического воспитания для обучения предмету во всех школах района. Обновленные предметы пройдут пилотное тестирование в этом году, а затем будут введены во все школы.

Детям за границей упростили обучение

Детям, выехавшим за границу из-за войны, теперь не нужно ходить в две школы. В МОН разработали упрощенную программу, позволяющую учиться украиноведческим предметам 6-8 часов в неделю. Другие направления ученики могут изучать в местных школах по месту пребывания. За предоставление справки все оценки для аттестации будут перенесены в украинский табель. Интегрированный курс назвали Global Ukraine. Однако не всем родителям такие нововведения пришлись по душе, ведь по планам МОН украинский блок будут проводить в специально определенных школах, а это значит, что у ребенка будут новые преподаватели и одноклассники. Есть и другая сторона медали – такая система значительно разгрузит учителей, которые смогут полноценно уделять внимание учащимся соответствующей формы обучения.

В июне ученики все еще будут учиться

Последний звонок должен прозвучать в конце мая 2024 года, однако уроки могут затянуться вплоть до 28 июня. Имея опыт в прошлом году, в Кабмине решили добавить время, чтобы у учащихся была возможность догнать пропущенные занятия. Такое решение приняли из-за возможности проблем в энергосистеме и ситуации безопасности. Преподавать уроки специалисты советуют на улице, в том числе посещать экскурсии.

Будем ориентироваться на новые украинские результаты PISA

Актуальность будет известна после декабря 2023, когда поступят результаты участия Украины в PISA 2022. Каждая страна анализирует выводы этого обширного международного мониторингового исследования и принимает соответствующие меры. Такие изменения происходили и после получения предварительных данных в 2018 году.

Главное в этом исследовании – оценка математических навыков и креативного мышления среди 15-летних подростков. Ожидаемые зимой результаты помогут определить, нужно ли акцентировать внимание на развитии креативности среди украинских школьников. Кроме того, исследование также позволяет увидеть подростковую способность к креативному решению проблем и выразительность в художественном самовыражении через письменные и визуальные задачи, такие как рисование и дизайн.

Учителей математики и украинского языка в сентябре протестуют

Впервые за все годы тестирования будут проходить преподаватели математики и языка базового уровня образования. Такие изменения происходят из-за развития НУШ. На первом этапе так называемого ЗНО учителей ждут тестовые работы, которые будут продолжаться три часа и включать 90 вопросов. Всего будет три этапа. Регистрация на тестирование пришлось прекратить досрочно, ведь желающих оказалось больше мест. В частности, по каждому предмету должны были выбрать по 500 специалистов.

В классах: стоя и без телефонов?

Такие нововведения пока ждут только учеников некоторых школ Львова. Если же пилотное испытание докажет свою эффективность – изменения начнутся во всех украинских учебных заведениях. Следуя рекомендациям ЮНЕСКО, педагоги Львова решили запретить пользоваться детям мобильными телефонами в школах. Ожидается, что такая инициатива будет способствовать возобновлению более активного живого общения, повышению успеха детей в обучении и уменьшению случаев кибербуллинга.

Идея с заменой парт для сидения на те, за которыми нужно стоять, предполагает, что у учащихся значительно улучшится физическое здоровье, концентрация и память, поскольку сиденье провоцирует малоподвижный образ жизни. Если инновация оправдает себя, изменения будут постепенно вводить и в других школах и регионах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МОН утвердили новую программу для учащихся, выехавших за границу из-за войны.

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