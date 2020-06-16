Вопрос ВНО в Украине остался открытым: вернутся ли взятки и что будет с выпускниками

В Украине на прошлой неделе заговорили о возможной отмене внешнего независимого оценивания (ВНО), что вызвало немалую шумиху в обществе.

Как рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, существует риск возвращения коррупции на уровне вступительной кампании.

Поводом для отмены тестирования может стать эпидемия коронавируса. Финальную точку в дискуссии должно поставить Министерство здравоохранения. Что будет с абитуриентами и вернутся ли взятки при поступлении в вузы – читайте в материале OBOZREVATEL.

Пробное ВНО фактически отменено

Кабинет министров отменил пробное ВНО в пунктах тестирования 15 и 17 июня, вместо этого предложил пройти его онлайн. Но из-за большой нагрузки сайты украинского и региональных центров оценивания качества образования работали крайне медленно, многие участники не смогли начать тестирование. В МОН призвали абитуриентов не волноваться, мол, загрузить тестовую тетрадь, бланк ответов по украинскому языку и литературе и внести ответы можно будет до 18:00 19 июня. Тем, кто оплатил пробную сессию и не смог воспользоваться из-за сбоя, вернут деньги. Главная сессия аттестации ожидается в период с 25 июня по 17 июля, но до сих пор неизвестно, будет ли она проведена.

"Одновременно огромное количество людей начало скачивание, серверы глючили. Но проблема и негатив в другом. Очень плохо, что участники ВНО не получили конкретный, телесный опыт, как это происходит", – пояснил в эфире Обоз ТВ Горбачев.

"Пробное ВНО сдают онлайн. Хотя его основной смысл – подготовить детей к реальному ВНО, чтобы с перепугу они не забыли все, что знали. А тут им предложили скачать тетради с тестами и делать задания. В конце концов, никто не мешает списать, сидя дома перед компьютером. А так сидели бы они в аудитории ровно четыре часа и писали", – добавила в комментарии OBOZREVATEL мама одной из одиннадцатиклассниц.

Что о ВНО говорят в Минздраве

Глава ведомства Максим Степанов заверил, что показатели заболеваемости на данный момент позволяют проводить ВНО, но окончательно в министерстве определятся 19-20 июня. Критерии по безопасности уже прописаны. Речь идет о:

– измерении температуры

– допуске исключительно участников процесса

– наличии масок и соблюдении социальной дистанции

– обязательно должны быть определены маршруты к пунктам оценивания.

"Отмена ВНО-2020 возможна в том случае, если будут значительно превышены эпидемиологические показатели. Индикаторы еще не утверждены, но ориентировочно: когда более чем в 50% регионов будут превышены три показателя – инцидентность, загруженность больниц и тестирования. И если общее количество активных больных превысит 60 случаев на 100 тысяч населения. Сейчас эта цифра составляет 37, то есть нам всем нужно очень постараться, чтобы был такой рост", – объяснял ранее вероятный механизм отмены аттестации главный санитарный врач Виктор Ляшко.

ВНО Освита.орг

ВНО отменить хотят уже давно

По словам бывшего первого замминистра образования и науки в 2014 – 2016 годах Инны Совсун, в "Слуге народа" и в Офисе президента давно ведут дискуссии об уменьшении роли ВНО во время вступительных кампаний. Мол, в январе обсуждалась позиция, которую очень давно отстаивают ректоры различных вузов – разрешить поступать на контракт без ВНО. Эпидемия коронавируса в этом году стала лишь официальным поводом. Хотя провести аттестацию безопасно в условиях карантина вполне реальная задача.

"Я, как человек, который работает с ВНО с 2009 года, считала, если мы пережили Дмитрия Табачника (министр образования времен Виктора Януковича, который открыто выступал против ВНО. – Ред.), думала, что серьезных угроз уже не будет. Но мы опять возвращаемся к старым дискуссиям. Те, кто предлагают не проводить аттестацию из-за эпидемии – не говорят об альтернативе. А она одна – вступительные экзамены, которые с точки зрения эпидбезопасности еще хуже. Возможно, мы снова будем бороться за сохранение ВНО", – пояснила Совсун в комментарии OBOZREVATEL.

По ее словам, в целом отменить аттестацию не просто, нужно внести изменения в Закон об образовании, что невозможно провести через нынешний парламент. Но существует угроза, что в этом году такое решение могут пытаться протянуть через СНБО.

"Родители выпускников должны бить тревогу больше всех, потому что это тысячи разрушенных судеб и вообще большое неуважение к ним. Теперь все зависит от президента, который уже давно должен был бы высказаться. Все-таки 300 тыс. детей, все раздражены", – подытожила она.

Какова позиция комитета и "Слуги народа"

Председатель комитета по вопросам образования, науки и инноваций, депутат "Слуги народа" Сергей Бабак в комментарии OBOZREVATEL заверил, что полностью отменять ВНО не будут. Готовится только проект закона об отмене обязательности прохождения аттестации для тех, кто в этом году не планирует вступать в высшие учебные заведения. Таких может быть 25-30%. Если же все будут соблюдать протокол безопасности, риск заражения коронавирусом приближается к нулю.

"Не представляю, можно ли отменить ВНО чисто технически и зачем это вообще делать с точки зрения здравого смысла. Оно выполняет две фундаментальные функции: обеспечивает равенство доступа к образованию для любого и убирает коррупцию при поступлении, как это было прежде. Да, кому-то из ректоров это может не нравиться, кое-кто хотел бы послабления. Мол, а давайте отменим ВНО для контракта или для заочников. Но мы на это не пойдем, равные условия должны быть для всех", – заверил депутат.

В Министерстве образования и науки работают над тем, чтобы ВНО состоялось в установленные сроки – с 25 июня по 17 июля. В случае если эпидемиологическая ситуация не будет в норме, аттестацию перенесут на август. Решение должны принять на днях.