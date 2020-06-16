Питання ЗНО в Україні залишилося відкритим: чи повернуться хабарі й що буде з випускниками

В Україні минулого тижня заговорили про можливе скасування зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), що викликало чималу галасу в суспільстві.

Як розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов, існує ризик повернення корупції на рівні вступної кампанії.

Приводом для скасування тестування може стати епідемія коронавірусу. Фінальну крапку в дискусії має поставити Міністерство охорони здоров'я. Що буде з абітурієнтами та чи повернуться хабарі під час вступу до вишів – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Пробне ЗНО фактично скасовано

Кабінет міністрів скасував пробне ЗНО в пунктах тестування 15 і 17 червня, замість цього запропонував пройти його онлайн. Але через велике навантаження сайти українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти працювали вкрай повільно, чимало учасників не змогли розпочати тестування. У МОН закликали абітурієнтів не хвилюватися, мовляв, завантажити тестовий зошит, бланк відповідей із української мови та літератури, а внести відповіді можна буде до 18:00 19 червня. Тим, хто оплатив пробну сесію й не зміг нею скористатися через технічний збій, повернуть кошти. Головна сесія атестації очікується в період із 25 червня по 17 липня, але ще досі не відомо, чи буде вона проведена.

"Через те, що одночасно величезна кількість людей почала скачування, сервери підглючували. Але проблема й негатив в іншому. Дуже погано, що учасники ЗНО не отримали конкретний, тілесний досвід, як це відбувається", – пояснив в ефірі Обоз ТВ Сергій Горбачов.

"Пробне ЗНО складають онлайн. Хоча його основний сенс – підготувати дітей до реального ЗНО, щоб з переляку не позабували все, що знали. А тут їм запропонували скачати зошити з тестами і робити завдання. Зрештою, ніхто ж не заважає списати, сидячи вдома перед компом. А так на реальному сиділи б в аудиторії рівно 4 години і писали", – додала в коментарі OBOZREVATEL одна з мам 11-класниці.

Що про ЗНО каже МОЗ

Глава відомства Максим Степанов запевнив, що показники захворюваності на даний момент дозволяють проводити ЗНО, але остаточно в міністерстві визначаться 19-20 червня. Критерії щодо безпеки вже прописані. Мова йде про:

– вимірювання температури

– допуск виключно учасників процесу

– наявності масок і дотриманні соціальної дистанції

– обов'язково мають бути визначені маршрути до пунктів оцінювання.

"Скасування ЗНО-2020 можливе в тому випадку, якщо будуть значно перевищені епідемічні показники. Індикатори ще не затверджені, але орієнтовно: коли більш ніж в 50% регіонів будуть перевищені три показники — інцидентність, завантаженість лікарень і тестування. І якщо загальна кількість активних хворих перевищуватиме 60 випадків на 100 тисяч населення. Зараз ця цифра становить 37, тобто нам всім потрібно дуже постаратися, щоб був такий ріст", – пояснював раніше ймовірний механізм відміни атестації головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

ЗНО Освіта.орг

ЗНО відмінити хочуть вже давно

За словами освітянки та колишньої першої заступниці міністра освіти та науки країни у 2014–2016 роках Інни Совсун, у "Слузі народу" і в Офісі президента давно ведуть дискусії про зменшення ролі ЗНО під час вступних кампаній. Мовляв, в січні обговорювалася позиція, яку дуже давно відстоюють ректори різних вишів – дозволити вступ на контракт без ЗНО. Епідемія коронавірусу цьогоріч стала лише офіційним приводом. Хоча провести атестацію безпечно в умовах карантину цілком реальна задача.

"Я, як людина, яка працює із ЗНО із 2009 року, і вважаючи, якщо ми пережили Дмитра Табачника (міністр освіти часів Віктора Януковича, який відкрито виступав прости ЗНО. – ред), думала, що серйозних загроз для нього вже не буде. Але ми знову повертаємось до старих дискусій. Ті, хто пропонують не проводити його через епідемію – не кажуть про альтернативу. А вона одна – вступні іспити, які з точки зору епідбезпеки – ще гірше. Можливо, ми знову будемо боротися за збереження ЗНО", – пояснила Совсун в коментарі OBOZREVATEL.

За її словами, загалом скасувати атестацію не просто, треба внести зміни до Закону про освіту, що неможливо провести через нинішній парламент. Але існує загроза, що цьогоріч таке рішення можуть намагатися протягти через РНБО.

"Батьки випускників мають бити на сполох найбільше, бо це тисячі зруйнованих доль і взагалі велика неповага по них. Тепер все залежить від президента, який вже давно мав би висловитися. Все-таки 300 тисяч дітей, всі знервовані", – підсумувала вона.

Яка позиція комітету і "Слуги народу"

Голова комітету з питань освіти, науки та інновацій, депутат "Слуги народу" Сергій Бабак в коментарі OBOZREVATEL запевнив, що повністю відмінювати ЗНО не будуть. Готується лише проект закону про скасування обов'язковості проходження ДПА для тих, хто цього року не планує вступати у вищі навчальні заклади. Таких може бути 25-30%. А за дотриманням протоколу безпеки ризик зараження на коронавірус наближається до нуля.

"Не уявляю, чи можна відмінити ЗНО чисто технічно і навіщо це взагалі робити з точки здорового глузду. Воно виконує дві фундаментальні функції: забезпечує рівність доступу до освіти для будь-кого і прибирає корупцію при вступі, що було колись. Так, комусь із ректорів це може не подобатись, дехто хотів би послаблення. Мовляв, а давайте відмінимо ЗНО для контракту або для заочників. Але ми на це не підемо, рівні умови мають бути для всіх", – запевнив депутат.

У Міністерстві освіти і науки працюють над тим, аби ЗНО відбулося у встановлені терміни – з 25 червня по 17 липня. У випадку, якщо епідеміологічна ситуація не буде в нормі, атестацію перенесуть на серпень. Рішення мають винести на днях.