ВНО всегда проходило больше людей, чем НМТ: Ликарчук указал на интересный нюанс и намекнул, что за этим стоит

Бывший директор Украинского центра оценивания качества образования и профессор Игорь Ликарчук отметил, что количество абитуриентов, которые сдавали Внешнее независимое оценивание всегда было больше, чем участников Национального мультипредметного теста. В тоже время тех, кто проходил успешно ВНО, была меньше, чем поступающих, регистрируемых на НМТ.

Экс-чиновник отметил, что рост числа поступающих, успешно сдающих тесты происходит тогда, когда они угадывают ответы, пользуются вспомогательными материалами и тому подобное. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

"В ВНО поступающих, которые успешно сдавали экзамен, мы считали единицами или десятками, а в НМТ их считают тысячами. При этом замечу, что ВНО всегда сдавало большее количество людей, чем тех, кто сдает НМТ. Гигантский рост числа тех, кто очень успешно сдает тесты бывает тогда, когда абитуриенты либо массово угадывают ответы, либо пользуются какими-то вспомогательными источниками при сдаче теста, либо работают какие-то другие факторы", – говорит работник образования.

Видео дня

Он также рассказал, что сравнивать оба экзамена нельзя, ведь у них разные тестовые конструкции, типы задач, логика их построения и т.д. Кроме того, чтобы определить качество, необходимо разработать психометрический анализ тестов независимыми экспертами.

Более подробно об этом читайте во второй части интервью на OBOZ.UA в понедельник, 29 апреля. Игорь Ликарчук расскажет о "подводных камнях" НМТ, оттоке абитуриентов за границу и проблемах пилотирования реформы старшей школы.

Напомним, в первой части интервью эксруководитель УЦОКО рассказал о виновных в провале НУШ, запрете гаджетов и штрафах для учеников за плохое поведение.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что руководительница УЦОКО поделилась чем НМТ отличается от ВНО и в чем его наибольшая сложность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!