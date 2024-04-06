Чем НМТ отличается от ВНО и в чем его наибольшая сложность

Национальный мультипредметный тест, в отличие от Внешнего независимого оценивания, проходит в один день и длится четыре часа, за которые нужно сдать экзамен по четырем предметам. Кроме того, он предусматривает компьютерный формат и не имеет заданий с открытой формой ответа. Это отметила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

Она подчеркнула, что проходить тестирование по четырем разным предметам один за другим может быть сложно для участников НМТ. Директор УЦОКО в эфире Радио Свобода посоветовала выпускникам настойчиво учиться, выполнять домашние задания и посещать все уроки, чтобы привыкнуть к кропотливой работе и успешно сдать экзамен.

"Конечно, с точки зрения участника, проходить тестирование по четырем разным учебным предметам за четыре часа – чрезвычайно сложно. С другой стороны, у нас нет задач с открытой формой ответа. Участнику не нужно несколько раз приходить в пункты оценивания и участник сразу получит результат. Поэтому сказать, проще или сложнее формат оценивания – достаточно субъективная характеристика. Здесь есть свои плюсы, свои минусы", – сказала Вакуленко.

Видео дня

Напомним, 14 марта началась регистрация абитуриентов для участия в НМТ-2024, которая продлится до 11 апреля включительно. Проходить первый этап НМТ-2024 будет с 14 мая по 25 июня. Уже с 8 мая участники тестирования получат приглашение.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто может не сдавать НМТ в 2024 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!