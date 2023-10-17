Во Львове открыли палаточную школу для ромов: детей и взрослых будут учить читать и писать

В окрестностях Львова открыли палаточную школу для ромов. На первый урок пришли только двое подростков, однако посещать занятия обещают и взрослые жители.

Учительница единственного класса Жанна Горай рассказала Суспільному, что финансируется обучение средствами римско-католической церкви. Делится, что даже время войны нужно проявлять человечность и помогать ближним.

"Я думаю, что мы будем начинать потихоньку. Это для них несколько необычное. И сегодня было два школьника, постепенно мы будем их добавлять. Мы просто смотрим свысока и стараемся обходить проблему стороной, а она существует", – сказала учительница.

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Она добавляет, что готова обучать не только детей, но и взрослых, проживающих в самодельном палаточном городке. А также, кроме чтения и письма, планирует проводить и уроки пения. Делится, что имеет в этом опыт, ведь руководит христианским театром.

Приобщиться к такому обучению пообещал и "барон" поселения Игорь. Он рассказал, что не окончил школу, поэтому вместе с детьми продолжит получать знания.

"Дети будут учиться, я сам тоже буду. Они должны учиться. Вот и все – книги есть, все есть", – сказал старший житель.

В поселении проживает около 30 человек, среди которых есть и многодетные семьи.

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