Во всех медвузах Украины откроют военные кафедры: что известно

В Украине с 2026/27 учебного года во всех медицинских учреждениях высшего образования начнут работу военные кафедры. Студенты, которые будут поступать в эти вузы, будут проходить обязательную военную подготовку.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время часа вопросов к правительству, сообщает Укринформ. По его словам, после завершения обучения все студенты-медики будут получать звание офицера.

"Министерство здравоохранения четко работает, выполняя принятые изменения в законы Украины. Именно проголосованные в этой Верховной Раде изменения обязывают нас открыть на следующий учебный период военные кафедры. То есть все абитуриенты, которые поступают в медицинские вузы, получают высшее медицинское образование, будут военнообязанными и получат после завершения образования звание офицера", – отметил Ляшко.

Напомним, в Украине создадут специальные центры подготовки юношей к национальному сопротивлению, где студенты и школьники получат навыки защиты страны у профессиональных инструкторов. В учебных заведениях появится новая дисциплина "Основы национального сопротивления".

Согласно принятому закону, вместо базовой общевойсковой подготовки будет введен комплексный подход – подготовка к национальному сопротивлению, которая будет касаться студентов и учащихся независимо от пола.

В учебных заведениях появится дисциплина "Основы национального сопротивления", а преподавание предмета "Защита Украины" будет обновлено и усовершенствовано. Программа новой дисциплины охватывает домедицинскую помощь, управление дронами, кибербезопасность, противодействие дезинформации, тактическую и огневую подготовку.

