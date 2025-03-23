Военную подготовку для школьников и студентов могут преподавать ветераны: Лисовой озвучил условие

В Кабинете министров готовят программу, предусматривающую, что ветераны войны смогут преподавать базовую военную подготовку в университетах. Кроме того, бывшие военные с боевым опытом смогут вести обновленный предмет "Защита Украины" для школьников.

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Единственным условием является наличие у ветерана магистерской степени. Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой на презентации исследования "Переход от военной службы к гражданской жизни: контексты, опыты, решения" от общественной организации "Принцип", передает hromadske. По его словам, планируется, что программа вступит в силу с 1 сентября.

"Мы сейчас готовим этот профайл, кто должен быть набран, потому что с 1 сентября стартует эта программа. Это по всей стране, все университеты. Могут быть набраны местные, соответственно, люди из регионов могут быть трудоустроены. У них есть острая проблема сегодня", – сказал глава ведомства.

Сейчас в Украине есть потребность в 600 преподавателях в университетах, которые будут преподавать военную подготовку, но они должны иметь высшее образование, магистерскую степень.

"Теоретическую часть БОВП будут преподавать люди, которые трудоустроены в университетах. Практическую – это полигоны", - добавил он.

Также военные смогут работать в центрах, созданных для преподавания старшеклассникам обновленного предмета "Защита Украины". Сейчас дисциплина работает "кустовым методом" – школы ездят в ячейки, где преподают профессионалы.

"Не учитель физкультуры на 0,25 ставки преподает "Защита Украины", а профессиональный человек 8 часов ежедневно работает с разными группами детей по 9 модулям, где включено все главное. Где нет строевой подготовки и минимум времени отводится на изучение уставов. Здесь люди с практическим боевым опытом и со способностями к преподаванию могут быть привлечены", – рассказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в правительстве рассказали, что все учащиеся школ, студенты колледжей и училищ независимо от пола должны проходить начальную общевоенную подготовку. Ее будут реализовывать преподавая предмет "Защита Украины".

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