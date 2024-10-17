Военные нас защищают: как правильно объяснить детям, что происходит во время воздушной тревоги? Советы Карпачева

Родители должны объяснить детям, что происходит во время воздушной тревоги, и этот рассказ обязательно должен быть в положительном ключе. Об этом отмечает украинский эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев

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По его словам, говорить малышам, что нас бомбят, поэтому нужно прятаться – не правильно. Вместо этого следует объяснить, что когда слышны взрывы – это работают военные, которые нас защищают, поэтому всем нужно быть в безопасном месте. Таким советом Карпачев поделился в телепроекте "Супермама".

"Родителям крайне важно объяснить ребенку, что происходит во время воздушной тревоги. И этот рассказ обязательно должен быть в положительном ключе. Вместо того чтобы говорить: "Нас бомбят, поэтому надо прятаться", говорите: "Военные нас защищают и мы должны быть в укрытии, чтобы безопасно переждать такие моменты", – объясняет специалист.

Он добавляет, что родители сами решают, что делать во время воздушной тревоги – уходить в укрытие или пользоваться правилом "двух стен". Но на чувства детей и их мнения во время опасности оказывает влияние поведение взрослых. По словам Карпачева, только психологически стойкие родители могут транслировать ребенку спокойствие.

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