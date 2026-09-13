"Война войной, а олимпиады по расписанию". Работница сферы образования от имени учителей обратилась к властям: вы паразитируете на нашей совести

В Украине вновь утвердили проведение школьных олимпиад по 24 предметам в три этапа — с октября по май. Учительница биологии и химии Оксана Непота раскритиковала такую систему в условиях полномасштабной войны, отметив, что она создает большую дополнительную нагрузку на педагогов.

Об этом Непота написала в Facebook. В посте она рассказала о трудностях, с которыми сталкиваются педагоги при поиске участников, подготовке школьников, проведении соревнований и проверке работ.

По словам учительницы, особенно сложно выполнять эти требования небольшим сельским школам, где в классах может быть всего по пять-семь учеников. В то же время от них ожидают участия детей в олимпиадах по всем 24 предметам.

"Здесь один и тот же несчастный десятиклассник становится "одарённым" сразу по физике, биологии, английскому языку и трудовому обучению", — написала Непота.

Отдельно педагог обратила внимание на условия, в которых школьникам приходится писать олимпиады.

"Сирена воет уже третий час, укрытие трещит от детей, а ребенок пишет олимпиаду по физике или математике на коленях под грохот ПВО. Потому что чиновнику нужен протокол сегодня до 15:00. Не завтра, не после победы – сегодня! У него дедлайн, ему все равно, что там летает", – написала Непота.

Она не обошла стороной и вопрос финансирования. По её мнению, формулировка "в пределах бюджетных ассигнований" на практике означает, что расходы ложатся на самого учителя.

"Перевожу: снимай последние 500 гривен с карты, ищи транспорт, вези ребенка в район и молись, чтобы по дороге не было тревоги. Потому что ответственность, конечно же, на тебе", – говорится в посте учительницы.

Еще одна проблема, на которую обратила внимание Непота, – время на подготовку участников олимпиад.

"После 6–7 уроков сидишь, разбираешь задания с ребенком. А твоя собственная семья спрашивает по телефону: „Ты скоро домой? Или ты снова с "одаренными?" занимаешся?", – написала она.

Непота отдельно обратила внимание на то, какой ценой для учителя обходится участие в организации олимпиад.

"Пожертвуй своим единственным выходным, сиди в холодном классе до ночи и бесплатно проверяй стопки работ. Пусть твой ученик посидит три часа в коридоре — он же "одаренный", пусть учится ждать", — отметила Непота.

По мнению педагога, в итоге чиновники получают нужный результат в отчетах, тогда как основную работу фактически выполняют сами учителя.

"Да вы просто профессионально паразитируете на нашей совести. Вы же прекрасно знаете нашу слабую сторону: учитель не скажет 15-летнему парню: "Извини, у меня нет денег на бензин, твоя олимпиада отменяется". Вы превратили нашу человеческую ответственность в свою бесплатную рабочую силу", — написала педагог.

В то же время Непота подчеркнула, что проблема не в самих олимпиадах, а в системе, которая привыкла рассчитывать на готовность учителя работать сверх нормы.

"Мы не против олимпиад и уж точно не против умных детей. Мы против бюрократического маразма, который считает "энтузиазм" учителя безлимитным ресурсом", – отметила она.

В конце поста Непота задала вопрос, что произойдет, если учителя однажды просто перестанут выполнять эту работу.

"Интересно, а что будет, если однажды мы все просто… не выйдем? Не заправим свои машины? Не подпишем эти протоколы?" — написала она.

По мнению Непоты, тогда станет видно, на чём на самом деле держится вся эта система.

"Ваша бумажная „одаренность" рассыплется за одну секунду. Потому что она держится не на ваших почтенных приказах с печатями. Она держится на наших уставших плечах и в нашем собственном кармане", — подытожила Непота.

В комментариях под её постом пользователи также критиковали проведение школьных соревнований во время войны и обращали внимание на нагрузку, которую они создают для педагогов.

"Целесообразность школьных олимпиад до войны была, мягко говоря, сомнительной, а во время войны — это идиотизм".

Еще одна пользовательница обратила внимание на противоречие: ГИА отменили, тогда как олимпиады продолжают проводить.

"ГИА можно отменить, а олимпиады ни в коем случае нельзя! Это же просто святое! При том, что я так и не могу понять, почему МАН ими не занимается. Они же ищут одарённых – так пусть ищут самостоятельно, а не на шеях учителей пытаются попасть в рай".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Министерство образования и науки утвердило порядок проведения Всеукраинских ученических олимпиад в 2026/2027 учебном году. Соревнования будут проходить в три этапа: первый запланирован с 1 октября по 10 ноября 2026 года, второй — с 1 декабря 2026 года по 26 января 2027 года, а финальный — с 15 марта по 10 мая 2027 года.

Для первых двух этапов предусмотрены соревнования по 24 учебным предметам для учащихся 8–11 классов. При этом в документе МОН указано, что все этапы должны проходить с обязательным соблюдением мер безопасности, связанных с режимом военного положения в Украине.

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