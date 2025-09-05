''Восхищение'': как правильно сказать на украинском

При переводе с русского слова "восхищение" важно учитывать не только его прямой перевод, но и контекст, в котором оно употребляется. Это слово, выражающее сильное чувство восхищения, радости и глубокого очарования, имеет множество оттенков.

Украинский язык, в отличие от русского, предлагает более широкий спектр вариантов, позволяющих точнее передать эмоции. Не всегда стоит использовать единый перевод, ведь это может привести к неточностям в речи. Правильный выбор слова поможет сделать вашу речь более выразительной.

Как перевести "восхищение"

Прямым аналогом русского слова "восхищение" является "захоплення".

Однако в случае выражения эмоций, касающихся природы, произведений искусства или впечатляющих событий, стоит обратить внимание на синонимы.

Когда человек говорит о том, что его поразило, можно использовать такие варианты: "Я замилований!", "Я зачудований!", "Я зачарований!", "Я в захваті!" или "Я вражений!". Также можно использовать более эмоциональные выражения, такие как "Це надзвичайно!" или "Це навдивовижу!".

Когда "восхищение" касается хобби, дела или цели, лучше всего использовать слова, передающие заинтересованность или вдохновение. Например, вместо "Я захоплений новою ідеєю" можна сказати "Я запалений новою ідеєю".

Если речь идет об интересе, уместным будет вариант "Вона цікавиться музикою". А если кто-то вдохновляет, то можно использовать "Вони натхненні новою справою". Кроме того, в украинском языке слово "захоплення" часто используют для обозначения любимого дела или хобби, например: "Вишивка – моє захоплення".

В случае, когда "восхищение" выражает симпатию к человеку, уместными будут следующие синонимы. Кроме прямого перевода "Я захоплений!", можна сказать: "Я прихильний до дівчини", "Я зачарований дівчиною", "Я в захваті від дівчини" или "Я маю почуття до дівчини".

Также прекрасно подойдут выражения "Я милуюся/замилований дівчиною". Эти слова позволяют точнее передать эмоциональное состояние, избегая двусмысленности, ведь в украинском языке "захват" также может означать принудительное завладение чем-то, например, "рейдерский захват помещения" или "захват территории".

