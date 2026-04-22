'Воскресенье, 22:00, ребенок уже спит...' Сеть рассмешило жизненное видео, как мама первоклассника делает домашнее задание

Мама первоклассника показала видео, где делает домашнее задание за своего сына. В заметке женщина с никнемом karina.soulvine пошуткувала, что подобные случаи чаще всего происходят именно в воскресенье вечером, когда ребенок уже лег спать, а родители вспомнили, что уроки не сделаны.

Видео, которое мама школьника выложила в TikTok, собрало более 150 тысяч просмотров. В комментариях родители отмечали, что иногда могут выполнять домашние задания за своих детей. Особенно это касается начальной школы. Однако, чаще всего, учителя сразу видят разницу в почерке детей и взрослых и делают замечания.

"Я до 5 класса писала очень тонко карандашом а он сверху обводил, потом стирал карандаш. Потому что смысла не видела мучить ребенка теми заданиями".

"Это я, только мой во втором классе. А еще когда задают письмо переписать то пишем по очереди, предложение – он, предложение – я. Потому что я долго слушать его слезы не могу".

"Чтобы сделать почерк похожим на малого – левой рукой вверх ногами".

"Вместо меня когда-то папа домашку писал, там учительница в тетради написала "папа молодец 12".

"Ой, я не одна такая, но учительница сделала замечание, сказала, чтобы мама больше не писала домашнее".

