Воспитатель работает 4 часа в день и должен отправлять родителям недельный план: учитель из Украины рассказала о детских садах в Финляндии. Фото

В Финляндии воспитатель в детском саду работает по четыре часа в день, после окончания смены его должен заменить другой коллега. А их отпуска длятся четыре недели.

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В группе обучается 21 ребенок, среди которых может быть не более четырех детей с особыми образовательными потребностями. При необходимости воспитателю помогает ассистент. Об этом в Instagram рассказала украинская учительница Юлиана Довгопол, побывавшая в Финляндии в образовательном путешествии.

По ее словам, в Финляндии при подготовке к школе дети не обязательно должны хорошо читать и полностью знать буквы или числа, но их учат уметь ухаживать за собой и быть самостоятельным. Обычно после прогулки на свежем воздухе дети читают книги и разрисовывают рисунки.

При этом все активности происходят именно на улице, даже когда идет дождь или снег.

"Одним из интересных в структуре образования финнов является то, что несмотря где ты, в селе или городе, частное или государственное учебное заведение, но правила и структура образования будут одинаковы. Поскольку выделяется значительная часть средств из бюджета на одного ребенка для обучения (от 6 до 10 тысяч евро в год, поэтому для финнов обучение бесплатно от садика до вуза), то все дети обеспечены качественными знаниями и уровнем образования; доступно и равноправно", – рассказала педагог.

Также она рассказала, что воспитатель в садике должен иметь план занятий с детьми на неделю. Этот план он отправляет для ознакомления родителям. Также могут задаваться задания домой – то, что ребенок должен сделать вместе с родителями.

Кроме того, есть общие для родителей и детей праздники в садике, например Хеловин или Рождество.

Детям в финских садах нельзя приносить с собой еду: никаких сладостей и снеков, рассказала педагог.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинка рассказала о дефиците воспитателей и учителей в учебных заведениях Австрии.

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