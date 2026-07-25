'Воспитатели готовили это полгода!' Праздник в детском саду США насмешил сеть: почему видео с малышами стало вирусным

Страх сцены может поразить человека в любом возрасте, но не каждый может превратить его в изюминку выступления. А вот группа воспитанников одного из американских детских садов смогла. Чем вызвала восторг в соцсетях.

Видео дня

Видео, ставшее вирусным, опубликовала в Instagram Дженнифер Спаркс – мама одного из танцоров. Ее сын по имени Бэнкс был крайним слева и вместе со своим соседом пытался сохранять невозмутимость, несмотря на непонятные обстоятельства. "Он действительно был счастлив, хотя по нему этого и не видно", – гласит титр на видео. "У Бэнкса было первое школьное выступление, и он отлично справился", – подписала пост мама.

Во время праздника детей выстроили на сцене, и они должны были повторять движения, о которых говорится в песенке, звучавшей на фоне. Ее текст призывает: если ты счастлив – похлопай в ладоши, потопай ногами, крикни "ура!", а потом сделай все три действия вместе. Вместо этого дети стоят с несколько растерянными лицами и пытаются понять, почему все взрослые в зале то хлопают в ладоши, то топают ногами, то кричат "ура!". Только одна девочка грызет палец, мальчик рядом с ней показывает язык, а ещё один мальчик пытается танцевать, несмотря ни на что.

Главные истории дня

Невероятно забавная сцена собрала более 640 тысяч лайков и почти 11 тысяч репостов. Взрослые очень прониклись чувствами детей, стоявших на сцене.

В комментариях шутили, что воспитатели, наверное, готовили эту впечатляющую постановку полгода. А учительница музыки выразила уверенность, что юные танцоры наверняка каждый день идеально исполняли все на репетициях, но не справились с волнением из-за самого выступления.

Также комментаторы предполагали, что дети просто только что проснулись после дневного сна. А еще хвалили зрителей за то, что те выполнили всю работу вместо артистов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о воспитательнице, которая показала хитрый способ уложить детей на дневной сон и получила не один запрос присоединиться к ее группе от уставших взрослых людей.

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