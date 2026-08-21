"Воспитатели не готовы". В МОН пояснили, кто будет преподавать английский в детских садах

Воспитатели оказались не готовы преподавать английский язык в детских садах. Одним из вариантов решения проблемы может стать проведение онлайн-уроков.

Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова в интервью медиа НУШ. По ее словам, ведомство прорабатывает пути решения проблемы преподавания иностранного языка в дошкольных учреждениях. Среди них также может быть привлечение частных школ или репетиторов.

"Воспитатели, не знающие английского языка, не готовы. И это нормально. Чтобы что-то преподавать, я должен это знать. Есть воспитатели, в дипломе которых указано право на преподавание английского языка, и они смогут взять на себя эту функцию. Важно также, что можно привлекать частные школы, физических лиц-предпринимателей для оказания таких услуг. И это предусмотрено законом, там есть такая возможность. Воспитатель находится в группе, а мы подключаемся онлайн к преподавателю, который проводит урок с детьми", – сказала Коновалова.

Она отмечает, что нехватка преподавателей в сфере образования значительна и наблюдается не только в детских садах, но и в школах.

"Нехватка преподавателей и учителей английского языка действительно существует. Сегодня мы собрали информацию: более 75% наших учреждений готовы предоставлять эту услугу. Те, кто не готов, – именно из-за нехватки кадров. Но будем работать над тем, чтобы укрепить потенциал таких общин, где нет преподавателей", – добавила чиновница.

По ее словам, задачи дошкольного образования в области изучения английского языка носят базовый характер. В первую очередь детей нужно заинтересовать иностранным языком, а уже в первом классе, согласно программе НУШ, школьники начинают систематически изучать английский с помощью учебников и других материалов.

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