"Вот как выглядит настоящее мужество!" Сеть покорили видео, на которых китайские папы рыдают у детских садов: что произошло

У дошкольников в Китае начался учебный год, и для некоторых родителей первый день оказался тяжелее, чем для их детей. Видео, на которых папы рыдают у входа в детские сады, широко распространились в китайских соцсетях.

Публикация местного медиа, в которой были показаны слезы родителей, набрала более 7 миллионов просмотров. Многие папы плакали, пока отвозили детей в детский сад, в то время как другие стояли рядом и смотрели на своих малышей через окно, пока те находились в группе.

В комментариях многие отмечали, что именно так выглядит настоящее мужество, ведь мужчины не боятся показать свои чувства. Кроме того, пользователи сети подчеркивали, что это свидетельствует о подлинной заинтересованности в жизни своих детей.

"Я до сих пор помню первый день рождения своего ребенка. Как-то мне удалось не плакать, но рядом со мной был папа, который так сильно рыдал, что едва дышал. Все мамы подошли, чтобы утешить его — он получил столько любви".

"Так приятно видеть, что в Китае мужчины не стесняются проявлять свои чувства. И они так любят своих детей".

"Они плачут, потому что только что осознали, что им придется расстаться с ребенком, со всем этим этапом их жизни".

"Это мило, показывает, что они действительно заботятся о своих малышах".

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