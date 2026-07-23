STEM-классы, аквариумы и огромный стадион: украинка показала школу в Китае, куда не пускают родителей. Видео

Украинка Юлия, проживающая в Шанхае (Китай), показала школу в Китае, куда обычно не пускают родителей. У входа в учебное заведение дежурят охрана и полиция. С тех пор как её сын плохо сдал экзамен по языку, учитель оставляет его и других учеников на дополнительные занятия, поэтому маме мальчика приходится ждать его до конца.

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В посте в Instagram Юлия показала, как выглядит учебное заведение, ведь ей удалось оказаться внутри из-за дождя. В таком случае правила посещения смягчаются. В STEM-классах выставлены некоторые проекты детей, также в учебном заведении есть аквариум с морскими рыбками, компьютерный класс, кабинеты естественных наук и искусства, а также огромный стадион.

В коридорах школы много вазонов с цветами, а также на территории школы можно увидеть зеленые насаждения. Кроме того, в учебном заведении есть необычный кулер с водой, где ученики могут наполнить свои бутылки. Перед обедом дети моют руки и направляются в большую столовую.

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Сын украинки учится в средней школе и, как отмечает мама мальчика, некоторые правила могут удивить родителей. Так, например, если ребенок забыл дома тетрадь, то учитель попросит маму или папу принести ее. В некоторых школах предусмотрена униформа. В начальных классах она состоит из летнего и зимнего комплектов, а также спортивной одежды, которую носят в соответствующий сезон. В учебном заведении, которое посещает сын Юлии, дети надевают форму только по понедельникам. Однако носить красный пионерский галстук нужно каждый день.

Она добавляет, что дети учатся в одном классе, а учителя разных предметов приходят к ученикам. Также для родителей есть приложение, в котором можно заказать блюда, которые ребенок будет есть на следующей неделе. По её словам, первые два года ученики обедают в своих классах, а с третьего — в общей столовой. В учебных заведениях запрещены телефоны или смарт-часы — то есть всё, что может отвлекать от учебы.

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