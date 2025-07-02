''Вот тебе, уважаемый инструктор, 100 баксов''. Винницкий заявил, что курс базовой военной подготовки не будет обязательным для студентов

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий заявил, что курс базовой общей военной подготовки (БОВП), преподавание которого начнется с 1 сентября в вузах, не будет обязательным для всех студентов. По его словам, сейчас зарегистрирован проект закона, который отменяет его обязательность, вместо этого соискатели образования будут проходить курс "Основы национального сопротивления".

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Об этом Винницкий рассказал редактору ZN.UA Оксане Онищенко. Чиновник отметил, что если БОВП будет обязательным для всех, то значительное количество студентов изъявят желание откупиться и это станет общенациональной проблемой.

"Что мы будем делать с такой реальностью, когда большое количество людей (я говорю о тысячах), захотят откупиться от БОВП: "Я не хочу – не могу по разным причинам, а давай, уважаемый господин инструктор, запишешь меня, и вот тебе 100 баксов". И это будет общенациональная проблема", – сказал Винницкий.

Он подчеркнул, что заставить 120 тысяч студентов-второкурсников обязательно проходить БОВП "не вариант". Таким образом государство будет создавать "коррупциогенную ловушку".

"Мы не говорим о милитаризации на сегодняшний момент. Мы говорим о том, чтобы люди не боялись базовых вещей, которые называются "униформа", "ружье", "полигон". Потому что на сегодня есть очень много людей, которые на самом деле этого боятся. Мы еще далеко до милитаризации. Мы еще очень далеки от Норвегии, Израиля и тому подобное. Это может быть в наших мечтах, но на сегодняшний момент мы должны просто снять страх. Вот цель этих курсов", – добавил чиновник.

Заместитель министра не рассказал детали нового законопроекта, однако поделился, что в новом курсе продолжительность теоретической части не изменится.

"Однако все остальное должно существенно измениться и будет изменено до ближайшего времени", – сказал Винницкий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как изменится базовая общевойсковая подготовка в вузах.

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