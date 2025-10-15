'Вот за что мы в окопах!' Дети, которые в школе прыгают под песню 'Врубай', умилили сеть: мальчик в противогазе стал звездой

В Лукавецком лицее Черновицкой области детям устроили дискотеку на переві, посвященную Дню ментального здоровья. Школьники прыгали и пели под песню "Врубай" украинского артиста Ильи Парфенюка.

Видео с танцами выложил учитель физики Петр Олексюк в TikTok. Он отметил, что такой перерыв был невероятным, ведь дети свободно выражали свои эмоции и были счастливы. Украинцев поразило такое событие в школе, и они отмечали, что именно за это военнослужащие борются на фронте. Не меньше пользователей соцсети удивил и ученик, который сидя на плечах у другого парня гонял по коридору в противогазе.

Само сообщение быстро разлетелось по сети и собрало более 500 тысяч просмотров и почти 30 тысяч лайков.

"Вот это видео для тех кто спрашиваете нас а за что воевать. Вот за что, за детский смех, за их радость, за их будущее!"

"У меня почему-то на глазах слезы... Жизнь продолжается несмотря ни на что, сколько эти детки видят и в то же время – они сильные, они наше будущее".

"Пока не почитала комменты, думала, что у меня уже совсем с нервами плохо. Детишки радуются, а я смотрю и рыдаю.... И мне так их всех жалко, они заслуживают мирного счастливого детства!"

"А у парня на заднем плане, в противогазе, своя движуха!"

