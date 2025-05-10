Воздушная тревога во время НМТ: что делать

Если во время сдачи национального мультипредметного теста-2025 (НМТ) прозвучал сигнал воздушной тревоги, то поступающие должны приостановить тестирование и перейти в укрытие. Участники экзамена сохраняются на том задании, которое они выполнили последним и после отбоя вернутся к прохождению следующих тестов.

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Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время вебинара. Она отметила, что не все поступающие смогут сдавать экзамен в укрытии, ведь это сложно технологически.

Если тревога продлится более 2,5 часов то участникам экзамена предложат принять участие в дополнительной сессии. В то же время, если поступающие решат продолжить тестирование и инструкторы не будут видеть для этого препятствий, то дети продолжат сдавать НМТ.

"Как только раздается воздушная тревога, тестирование останавливается. Вы останавливаетесь на том задании, которое вы выполнили последним, и после завершения тревоги вернетесь к выполнению следующих заданий. Если тревога будет слишком длинной, то вам предложат участие в дополнительной сессии оценивания", – сказала Вакуленко.

Для того, чтобы принять участие в дополнительной сессии, абитуриентам нужно в течение трех дней направить заявление в региональный центр оценивания и предоставить документы о причине, по которой они не смогли быть на экзамене. Это также касается и случаев, когда абитуриенты, не смогли попасть на НМТ по уважительным причинам.

"Например, это может быть заболевание, какой-то внезапный инцидент, и у вас будут документы, чтобы этот инцидент подтвердить в течение трех дней со дня, когда вы должны были бы пройти оценивание. Необходимо отправить заявление в региональный центр о том, что вы не смогли принять участие в основной сессии оценивания, предоставить подтверждающие документы об этом, и регламентная комиссия регионального центра рассмотрит эти документы и или учтет причины и даст вам возможность участвовать в дополнительной сессии или откажет", – пояснила Вакуленко.

Кроме того, причинами участия в дополнительной сессии могут стать и необеспечение условий со стороны организаторов. К ним относится отключение электроэнергии, исчезновение интернета, долговременные воздушные тревоги.

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