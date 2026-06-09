'Возможно, эти 2 балла спасли бы мое будущее...' Еще одна выпускница заявила о техническом сбое на НМТ по математике

Еще одна выпускница этого года заявила о возможном техническом сбое при сдаче Национального мультипредметного теста (НМТ) по математике. Таким образом Карина Маркопольская присоединилась к винничанке Ангелине Диденко, обвинившей организаторов теста в проблемах с техникой, которые препятствуют сдаче экзамена.

Видео дня

Маркопольская опубликовала свое обращение в TikTok. В ролике девушка рассказала, что во время тестирования 5 июня не только у нее, но и у части абитуринетов не загружались изображения к математическим заданиям, из-за чего выполнить их было невозможно. "Нам сказали просто сидеть, ждать, делать другие задания, и, возможно, рисунки прогрузят", – сказала она.

Девушка отметила, что до конца тестовой сессии проблема так и не исчезла. Когда оставалось всего несколько минут, она была вынуждена наугад выбирать ответы. "И, к сожалению, я не угадала. Мне не хватило всего два балла, чтобы сдать проходной балл", – пожаловалась Маркопольская.

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"Я не эксперт в математике, но, возможно, те два задания, те два балла спасли бы мое будущее. Нам утверждают, что на НМТ одинаковый уровень сложности задач, но это совсем не так", – сказала девушка. И призвала всех желающих сравнить уровень сложности заданий с первых дней сдачи НМТ и с пятого июня.

Автор видео также раскритиковала систему оценивания знаний украинских школьников в целом. "Эта система оценивания совсем не показывает ваш уровень знаний, и она погубит очень много талантливых людей. Это самое большое, за что мне жаль", – заявила она.

Выпускница призвала распространять ее обращение, чтобы привлечь внимание к возможным проблемам во время проведения НМТ. "Любая активность очень поможет как мне, так и другим детям, которые сдают НМТ, готовятся к нему годами, а потом из-за какого-то сбоя в системе не сдают его", – сказала Маркопольская.

Как рассказывал OBOZ.UA Ангелина Диденко из Винницы пожаловалась, что компьютер, на котором она сдавала НМТ, постоянно зависал, из-за чего она теряла время, выделенное на выполнение заданий. Кроме того, по словам девушки, у нее некорректно работала мышка, что тоже помешало сдаче теста. Поэтому она попросила дать ей разрешение еще раз сдать НМТ во время дополнительной сессии. Сейчас обращение Диденко находится на рассмотрении в Винницком региональном центре оценивания качества образования.

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