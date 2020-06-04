Возможного кандидата в министры образования Украины обвинили в плагиате: раньше он предлагал за это наказывать

Экс-министр образования и науки Анна Новосад обвинила возможного кандидата на пост главы МОН Сергей Шкарлета в плагиате научных работ.

На своей Facebook-странице Новосад разместила ссылки на три материала сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", где говорится о плагиате Шкарлетом монографии и научной статьи. По словам экс-министра, она считает подобное "показательным неуважением".

"Я считаю огромной репутационной потерей и показательным неуважением ко всем, не только к образовательной общественности, министра, который является кандидатом или доктором сплагиаченых наук", – написала Новосад.

В первом материале говорится о том, что в 2018 году Шкарлет в своей монографии "Финансовые инструменты государственной политики экономического развития в Украине" использовал текст статьи доцента кафедры налогового и таможенного дела Национального университета государственной налоговой службы Украины Татьяны Бугай за 2015 год. В списке использованной литературы её работа не указана.

В той же монографии он использовал работу Оксаны Опаровой "Финансовые инструменты государственной политики экономического развития: европейский опыт" за 2013 год.

А в 2015 году в журнале "Проблемы и перспективы экономики и управления" была опубликована статья Шкарлета "Построение моделей структурного типа с целью идентификации измерений информационного потенциала". В ней, по информации указанной на сайте, он сплагиатил часть статьи Людмилы Ладонько.

Возможного кандидата в министры образования Украины обвинили в плагиате Ошибки и фальсификации в научных исследованиях

Возможного кандидата в министры образования Украины обвинили в плагиате Ошибки и фальсификации в научных исследованиях

Возможного кандидата в министры образования Украины обвинили в плагиате Ошибки и фальсификации в научных исследованиях

Также в комментариях к посту Новосад оставили ссылку на интервью Шкарлета, которое он в 2012 году давал изданию "Голос Украины". В нем он говорит, что за плагиат нужно вводить наказание не только для студентов, но и для остальных участников процесса.

"В Великобритании за плагиат студента без исключений отчисляют. У нас же в любом городе, столице заборы и столбы обклеены объявлениями про изготовление за определенную сумму рефератов, курсовых, дипломных работ и даже диссертаций. За пару часов работы в Интернете можно без особых усилий воспользоваться чужими мыслями, страницами для "создания" определенной работы. Этой печальной практике нужно ставить заслон", – заявил тогда Сергей Шкарлет.

Как сообщал OBOZREVATEL, возможным главой Министерства образования и науки Украины может стать экс-регионал и некогда самый молодой ректор Украины Сергей Шкарлет.