Можливого кандидата в міністри освіти України звинуватили в плагіаті: раніше він пропонував за це карати

Екс-міністр освіти і науки Ганна Новосад звинуватила можливого кандидата на пост глави МОН Сергій Шкарлета в плагіаті наукових робіт.

На своїй Facebook-сторінці Новосад розмістила посилання на три матеріали сайту "Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях", де йдеться про плагіат Шкарлета монографії та наукової статті. За словами екс-міністра, вона вважає подібне "показовою зневагою".

"Я вважаю величезною репутаційною втратою і показовою зневагою до всіх, не тільки до освітньої громадськості, міністра, який є кандидатом або доктором сплагіачених наук", – написала Новосад.

У першому матеріалі йдеться про те, що в 2018 році Шкарлет в своїй монографії "Фінансові інструменти державної політики економічного розвитку в Україні" використав текст статті доцента кафедри податкової та митної справи Національного університету державної податкової служби України Тетяни Бугай за 2015 рік. У списку використаної літератури її робота не вказана.

У тій же монографії він використовував роботу Оксани Апарової "Фінансові інструменти державної політики економічного розвитку: європейський досвід" за 2013 рік.

А в 2015 році в журналі "Проблеми і перспективи економіки і управління" була опублікована стаття Шкарлета "Побудова моделей структурного типу з метою ідентифікації вимірювань інформаційного потенціалу". У ній, за інформацією зазначеної на сайті, він сплагіатив частину статті Людмили Ладонько.

Можливого кандидата в міністри освіти України звинуватили в плагіаті Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях

Можливого кандидата в міністри освіти України звинуватили в плагіаті Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях

Можливого кандидата в міністри освіти України звинуватили в плагіаті Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях

Також в коментарях до посту Новосад залишили посилання на інтерв'ю Шкарлета, яке він у 2012 році давав виданню "Голос України". У ньому він говорить, що за плагіат потрібно вводити покарання не тільки для студентів, а й для інших учасників процесу.

"У Великобританії за плагіат студента без винятків відраховують. У нас же в будь-якому місті, столиці паркани і стовпи обклеєні оголошеннями про виготовлення за певну суму рефератів, курсових, дипломних робіт і навіть дисертацій. За пару годин роботи в Інтернеті можна без особливих зусиль скористатися чужими думками, сторінками для "створення" певної роботи. Цій сумній практиці потрібно ставити заслін", – заявив тоді Сергій Шкарлет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, можливим главою Міністерства освіти і науки України може стати екс-регіонал і колись наймолодший ректор України Сергій Шкарлет.