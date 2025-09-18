Возмущение украинцев дало результат: в ''Пакет школьника'' добавили книги. Как получить выплату и приобрести товар

Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства социальной политики, семьи и единства, которая расширяет программу "Пакет школьника". Поэтому родители первоклассников смогут использовать единовременное пособие на приобретение книг с 1 октября 2025 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Минсоцполитики. Решение стало ответом на запрос общества, чтобы семьи имели возможность покупать то, что действительно необходимо для обучения. Кроме того, новая редакция постановления предусматривает, что с 1 января 2026 года заработает перечень магазинов, где можно будет приобрести товары для первоклассников за средства программы "Пакет школьника".

В программе "Пакет школьника" могут участвовать торговые точки по всей Украине, POS-терминалы которых имеют такие MCC-коды:

5641 – детская одежда;

5651 – одежда для всей семьи;

5661 – магазины обуви;

5943 – канцелярские товары;

5942 – книжные магазины;

5192 – книги, периодические издания и газеты.

В этом году программа продлится до 15 ноября – до этого времени можно подать заявление на получение помощи онлайн через приложение Дія или письменно в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Кто может получить "Пакет школьника" и как это сделать

Каждая семья, у которой ребенок в этом году пошел в первый класс украинской школы, может получить финансовую помощь в размере 5 000 гривен в рамках государственной программы "Пакет школьника". Оформить и получить помощь может один из родителей или других законных представителей ребенка.

Чтобы подать заявление онлайн, нужно иметь в Дії ID-карту или загранпаспорт и верифицированный налоговый номер. Заявление на оформление услуги необходимо подписать Дія.Подписью, поэтому в приложении должен отображаться один из биометрических документов.

Подавая письменное заявление в сервисный центр ПФУ, нужно иметь при себе: паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; налоговый номер (если он есть); документы, подтверждающие полномочия законного представителя (при необходимости).

Какой срок зачисления средств и на что их можно потратить

После подачи заявления и его верификации выплата поступит на Дія.Карту или на карту, оформленной по заявлению в сервисный центр ПФУ, в срок до 14 дней.

Оформить помощь и получить ее можно будет и после начала учебного года. Потратить средства можно в течение 180 дней с момента зачисления, поэтому воспользоваться ими можно позже.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сеть возмутило отсутствие возможности приобрести книги по программе "Пакет школьника". Так, средства можно потратить только в магазинах на детскую одежду, семейную одежду, обувь и канцелярию. Также нельзя купить ребенку и смартфон за единовременную выплату.

