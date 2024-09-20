Возврат средств за пробное ВНО-2022: к участникам обратились с важным сообщением

Участники пробного Внешнего независимого оценивания 2022 года могут вернуть потраченные на экзамен средства до конца 2024-го. Уже более 39 тысяч поступающих подали заявления и получили более 9 миллионов гривен.

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Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) на официальном сайте. Там отметили, что более 4 тысяч поступающих захотели перечислить средства в поддержку Вооруженных Сил Украины, что составило более 1 миллиона гривен.

Для того чтобы вернуть потраченные средства, необходимо воспользоваться специальным сервисом на сайте УЦОКО и подать соответствующее заявление. В случае необходимости восстановить данные для доступа к сервису, поступающим следует обратиться в тот региональный центр, на счет которого были перечислены деньги.

УЦОКО призвало участников ВНО-2022 не сообщать данные о банковских картах, сроке их действия и CVV-код посторонним лицам. А также не предоставлять личную информацию по телефону.

Там также отметили, что деньги участников, которые решат перечислить их в помощь ВСУ, будут поступать на специальный счет, открытый Национальным банком Украины.

Участники пробного тестирования могут выбрать, куда перечислить средства: на личный банковский счет или в поддержку Вооруженных Сил Украины.

Ранее OBOZ.UA говорил, что участники платной сессии ЕВЭ получили результаты в личных кабинетах.

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