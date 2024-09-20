Участники платной сессии ЕВЭ получили результаты: кто сможет поступить в магистратуру и аспирантуру

Участники специальной сессии единого вступительного экзамена (ЕВЭ) в магистратуру и аспирантуру уже получили результаты за экзамен в своих электронных кабинетах. Те абитуриенты, которые набрали необходимое количество баллов, смогут воспользоваться возможностью и поступить в высшее образование в 2024 году.

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Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) на официальном сайте. Для того чтобы сформировать экзаменационную карточку студентам нужно зайти во вкладку "Результаты".

УЦОКО сообщил, что начисление тестовых баллов за выполнение заданий осуществлялось в соответствии с утвержденными схемами. Сразу после завершения экзамена участники могли увидеть правильное количество ответов и тестовых баллов.

В то же время, на экране информация о блоках была представлена в алфавитном порядке – сначала часть "Английский язык", затем – ТОУК (тест общей учебной компетенции).

Результаты всех участников специальной сессии ЕВЭ уже переданы Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).

Напомним, почти 12 тысяч абитуриентов зарегистрировались на платную сессию ЕВЭ. Принять в ней участие могли абитуриенты, которые хотели пересдать или улучшить свой результат, а также те, кто по каким-то причинам пропустил основной или дополнительный период подачи заявлений. Стоимость участия обошлась студентам в 879 гривен.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что треть поступающих в магистратуру и аспирантуру-2024 не явились на ЕВЭ.

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