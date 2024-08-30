Почти 12 тысяч абитуриентов зарегистрировались на платную сессию ЕВЭ: сколько стоит тестирование

На специально организованную сессию единого вступительного экзамена (ЕВЭ) зарегистрировалось 11 991 поступающих. В то время как произвело оплату 10 497 человек.

Видео дня

Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций. Чтобы принять участие в сессии, поступающим нужно заплатить 879 грн.

Приглашение на тестирование абитуриенты получат до 9 сентября. Экзамены будут проходить в период с 12 по 14 сентября. Результаты ЕВЭ поступят поступающим до 24 сентября.

Принять участие в платной сессии могут абитуриенты, которые хотят пересдать или улучшить свой результат, а также те, кто по каким-либо причинам упустил основной или дополнительный период подачи заявлений.

Напомним, поступающие в 2024 году начали получать гранты на обучение в заведениях высшего образования. В настоящее время Министерство образования и науки сотрудничает с Министерством финансов по отработке механизма выплаты средств. Сертификат на обучение будет поступать в Дію и будет использоваться абитуриентом при поступлении в университет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что только 35% абитуриентов смогли сдать вступительный экзамен в магистратуру в 2024 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!