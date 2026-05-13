'Впервые слышу это слово!' Что такое 'бальзамка' и как обычно ее называют в Украине

Богатство украинского языка можно постичь, столкнувшись с диалектными словами и региональными названиями различных предметов. Так, пользователь соцсети Threads Егор Зинченко (@zinchgor) попросил своих подписчиков рассказать, как в их регионах Украины называют то, что в его родной Запорожской области называли словом "бальзамка".

Видео дня

Он также прикрепил к посту фотографию с сосудом. Это была емкость для жидкости с плотной крышкой и ручкой. "А как в вашем регионе называли такие штуки? У нас, в Запорожской области: бальзамка", – написал Зинченко.

В комментариях десятки людей из разных регионов вспомнили слово, которое является нормативным для украинского языка: "бідон". Также называли его вариации, такие как уменьшительное "бідончик", "бидон" и даже "битон".

Обсуждение быстро вышло за пределы одного слова. Люди начали делиться другими подобными примерами локализмов – слов, которые активно используются в одном регионе, но могут быть совершенно неизвестными в другом. Например, галичане принесли слово "збанок". Еще и поспорили о его значении.

А вот с Закарпатья пришел вариант "канта", и его версии "кантя" и "канка". Вспоминали его также уроженцы Львовщины.

И только одна пользовательница вспомнила, что словом "бальзамка" пользовалась ее бабушка. Она даже описала, какие именно емкости описывали таким словом. Еще и предположила, откуда могло пойти это необычное существительное.

Эта история в очередной раз показала, насколько разнообразен украинский разговорный язык. Даже обычные бытовые вещи могут иметь десятки названий – в зависимости от региона, поколения или семейных привычек.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какими интересными словами в разных регионах Украины называют черпак для жидких блюд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!