Врач лабораторной диагностики в Днепре в 50 лет стала ''молодой учительницей'' и раскрыла самые большие проблемы в школах

Руслана Мартиросян из Днепра работала врачом лабораторной диагностики, а в 50 лет стала "молодой учительницей" биологии сменив профессию. На такой шаг женщина пошла, чтобы помочь младшему сыну лучше адаптироваться в школе, однако нашла свое призвание в новой сфере. До этого она уже пыталась преподавать, но эти периоды были недолгими и прерывались декретными отпусками. За год педагогической деятельности учительница успела преподавать во всех классах – с 6 по 11 и стать классной руководительницей для семиклассников. Кроме того, именно благодаря ее подготовке некоторые школьники участвовали в олимпиадах и заняли высокие места.

Учительница делится, что, несмотря на свой незначительный опыт, пытается делать уроки как можно более интересными, предоставляя больше практических знаний, а также учит детей быть ответственными. Однако, по ее словам, нередко в учебе возникают препятствия. В частности воздушные тревоги становятся одной из главных проблем в школе. По ее словам, не всегда удается провести урок, к которому она содержательно готовилась, ведь обучение прерывается из-за угрозы обстрелов. Поэтому страдает качество образования, хоть она и отправляет материал потом в Google Classroom, однако он не такой объемный, как мог бы быть на очном обучении. Об этом педагог рассказала в интервью Новой украинской школе.

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Мартиросян говорит, что другие учителя уже адаптировались к работе в условиях полномасштабной войны России против Украины, однако воздушные тревоги раздражают всех одинаково.

Кроме того, не все школьники ответственно относятся к онлайн-урокам и часто могут не работать на них. Учительница объясняет, что иногда ученики просто подключаются, однако не участвуют в процессе и "висят" даже после окончания учебы. Также дети умеют мастерски оправдываться, почему не сделали задания. Например, несмотря на то, что блекаутов уже давно не было, могут сказать, что выключили свет. Педагог в таком случае предлагает приехать к ней, чтобы выполнить уроки, потому что у нее есть электроэнергия. Работница образования пытается донести школьникам, что если человек хочет что-то сделать, то он будет искать возможности, а не оправдание.

Также для учителей-предметников создаются неудобства, что они должны ходить в класс к ученикам, а не наоборот. По словам Мартиросян, это препятствует усвоению определенных знаний, ведь в кабинетах есть оборудование и учебный материал, а детям часто трудно представлять что-нибудь, когда этого нет перед глазами. Также есть школьники, которые не проявляют активность на уроках, а приходят просто добыть время в школе.

"Несколько неудобно, что мы ходим в кабинеты к детям, а не они к нам. Все оборудование таким образом не принесешь, а еще дети пассивно не воспринимают то, что перед глазами. Если бы они изучали биологию только в соответствующем кабинете, у них бы та же модель торса постоянно была на виду – точно бы запомнили, наконец, что печень справа", – делится педагог.

Также учительница обратила внимание на то, что у школьников нет представления о производственных профессиях и что там может быть интересно. Вместо этого они знают о "престиже". Она объясняет ученикам, что счастливые люди делают то, что хотят и получают знания для своего блага, а не для того, чтобы просто отсидеть в школе и в конце концов после получения образования работать на пенсию.

По словам Мартиросян, в учебных заведениях также не хватает учителей, но и у многих нет мотивации идти в эту сферу из-за низких зарплат. Сама учительница продолжает работать на полставки в лаборатории и на полторы в школе. Однако уверяет, что ее основная мотивация работать в учебном заведении была не из-за денег.

"Вместе полставки в лаборатории и полторы ставки учителя – это примерно то же, что я получала в лаборатории на ставку. То есть, как вы понимаете, зарплата специалиста без категории – это не была моя основная мотивация для работы в школе. Когда я попала в школу, то поняла, что хочу сделать что-то полезное для детей, дать им знания – и сделать это так, чтобы им нравилось, было интересно", – рассказывает работница образования.

Она добавляет, что самая большая радость в этой профессии – когда все ученики принимают участие в уроке. Педагог замечает, что силой детей не мотивировать, однако ко всем можно найти подход, но на это нужно гораздо больше времени и сил.

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