Времена ''ПТУ'' и ''бурсы'' закончились: в Украине готовят революционные изменения для студентов-практикантов

В Украине изменятся выплаты средств за производственную практику для студентов профессионально-технических учебных заведений. В частности, все деньги будут поступать соискателям образования.

Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. По его словам, учебное заведение не будет получать часть этих средств, кроме случаев, когда это прямо предусмотрено отдельным письменным договором со студентом.

Сейчас же согласно действующему Закону Украины "О профессиональном (профессионально-техническом) образовании" и типовым договорам о прохождении производственной практики, средства, которые начисляет предприятие за выполненную студентами работу во время практики, сначала перечисляются на счет учебного заведения.

Далее эти деньги распределяются:

часть – выплачивается студенту

часть – остается у учебного заведения для покрытия расходов, связанных с организацией практики

В то же время, точные пропорции распределения средств определяются отдельным соглашением между учебным заведением и предприятием, где проходит практика. Таким образом, студент получает только часть заработанного.

Цель ведомства заключается в формировании прозрачного и честного подхода, в центре которого будет студент. Это приведет не только к повышению мотивации, но и сделает профессиональное образование современным, престижным и привлекательным.

"Не "ПТУ" и "бурсой", как много лет это воспринималось, а профессиональным колледжем", – резюмировал Бабак.

