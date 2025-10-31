'Вряди-годи': как правильно поставить ударение

Когда что-то происходит в нашей жизни не очень часто и не слишком регулярно, мы говорим, что случается такое "вряди-годи". Но правильно ли вы произносите и пишете это наречие на украинском языке?

OBOZ.UA обратился к словарям и справочникам, чтобы все выяснить. Запомнить правильный вариант будет несложно

Ударение

Итак, словари здесь вполне единодушны. Обе части этого сложного наречия имеют ударение на последних слогах – оно оба раза ставится на звук [и].

Таким образом произносим это так:

врядИ-годИ.

Написание

Новое украинское правописание, утвержденное в 2019 году, предусматривает, что сложные наречия, образованные от двух наречий надо писать с дефисом. Именно под это правило и подпадает слово, которое мы рассматриваем в этом материале. Правильным написанием является такое:

вряди-годи.

Аналогичным образом пишем "десь-інде", "казна-що", "сяк-так", "хтозна-де", "будь-як" и тому подобное.

Синонимы

Наречие "вряди-годи" имеет довольно эмоциональную окраску и вряд ли подойдет для делового стиля речи. В таком случае его можно заменить более формальными вариантами:

деколи;

зрідка;

подекуди;

часом;

інколи;

коли-не-коли;

подеколи.

Ранее OBOZ.UA объяснял, почему "по батькові" на украинском пишется без дефиса.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.