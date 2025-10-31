"Вряди-годи": как правильно поставить ударение
Когда что-то происходит в нашей жизни не очень часто и не слишком регулярно, мы говорим, что случается такое "вряди-годи". Но правильно ли вы произносите и пишете это наречие на украинском языке?
Ударение
Итак, словари здесь вполне единодушны. Обе части этого сложного наречия имеют ударение на последних слогах – оно оба раза ставится на звук [и].
Таким образом произносим это так:
- врядИ-годИ.
Написание
Новое украинское правописание, утвержденное в 2019 году, предусматривает, что сложные наречия, образованные от двух наречий надо писать с дефисом. Именно под это правило и подпадает слово, которое мы рассматриваем в этом материале. Правильным написанием является такое:
- вряди-годи.
Аналогичным образом пишем "десь-інде", "казна-що", "сяк-так", "хтозна-де", "будь-як" и тому подобное.
Синонимы
Наречие "вряди-годи" имеет довольно эмоциональную окраску и вряд ли подойдет для делового стиля речи. В таком случае его можно заменить более формальными вариантами:
- деколи;
- зрідка;
- подекуди;
- часом;
- інколи;
- коли-не-коли;
- подеколи.
