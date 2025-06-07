''Все будут думать, что я русский''. Маша Ефросинина рассказала, как ее 10-летний сын сознательно перешел на украинский язык

Украинская телеведущая и мама двоих детей Маша Ефросинина рассказала, что ее 10-летний сын Александр дома общается на украинском языке. По ее словам, это был его сознательный выбор, которым она как мама очень гордится.

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В разговоре с актером Алексеем Гнатковским на своем YouTube-канале она поделилась, что ее сын считает, что если он хоть одно слово скажет на русском, то люди вокруг будут думать, что он русский. Это понимание к нему пришло, когда они жили за границей первые полгода после начала полномасштабного вторжения.

"Он сам перешел на украинский язык. Сознательно. И я горжусь им", – говорит Ефросинина и добавляет, что никогда не думала, что будет говорить своим детям, что ненавидеть русских – это правильно.

Напомним, что муж телеведущей Тимур Хромаев, с начала войны защищает Родину. Звезда делится, что нынешние отношения – это смесь гордости, тревоги и боли из-за разлуки. Она же с сыном живет в Киеве. Старшая дочь Нана учится на политолога в Амстердаме.

Ранее OBOZ.UA писал, что телеведущая Екатерина Осадчая призвала родителей общаться на украинском языке со своими детьми. Она поделилась, что на детской площадке, куда она ходит с сыновьями, все дети общаются на русском. По ее словам, с 2022 года стало больше украиноязычных людей, однако многие продолжают говорить на языке врага.

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