'Все эти тренинги, гранты, конференции – как мертвому кадило': аналитик дал совет, как улучшить качество школьного образования

Первым шагом для улучшения качества школьного образования в Украине должно стать увеличение заработной платы учителям. Работа в школе должна стать экономически привлекательной.

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Такое мнение высказал коммуникационный директор аналитического центра CASE Украина Николай Малуха в Facebook. По его словам, с этого начинались реформы в школьном образовании успешных государств мира.

Эксперт отмечает, что оплата труда, непосредственно создающая престижность профессии – это базис.

"В школах нехватка учителей английского языка и точных наук (математики, физики, химии). Если в школе есть плохой преподаватель, скажем по физике, но он работает в школе, то у вас выбор: или чтобы ребенку плохо преподавали физику, или вообще не преподавали. Поэтому без повышения оплаты труда в образовательной сфере можно забыть о любых положительных изменениях. Все эти тренинги, гранты, конференции и т.д. – как мертвому кадило", – добавил Малуха.

Для того чтобы в Украине школьное образование было качественным, зарплата учителя должна быть на 30% выше средней по стране. Тогда, убежден аналитик, появится количество, которое впоследствии перерастет в качество.

"Реформы в школьном образовании успешных стран начинались с того, что у учителей были зарплаты выше средней по стране. Это делало работу в школе экономически привлекательной. Это создавало большой спрос на педагогические специальности в университетах и очень жесткий отбор", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, чтобы предоставить молодым педагогам заинтересованности и мотивации работать в школах, их зарплата должна быть не менее 25 тысяч гривен, считает победитель премии Global Teacher Prize Ukraine-2021. Учителя с большим опытом работы должны получать более 50 тысяч гривен.

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