"Все имеют право на негативные эмоции, надо ставить границы". Известный учитель вступился за коллег, которые кричат на учеников
Украинский учитель начальных классов в одном из киевских лицеев и образовательный блогер Антон Атаманчук вступился за коллег, которые кричат на учеников. По его мнению, все имеют право на негативные эмоции.
Он отмечает, что важнее не их наличие или отсутствие, а то, как человек их проявляет. Об этом он сказал в интервью для YouTube-канала Анастасии Дерлеменко.
"Одно дело, если учитель начинает визжать и морально давить на ребенка – то это действительно плохо, если же это просто повышение тона, для того, чтобы ребенок понял, что так делать нельзя, тогда это другое дело", – уверен педагог. По его словам, такое проявление эмоций является выставлением границ.
Также он поделился, что его умение общаться с детьми, объяснять им, что поведение вышло за пределы дозволенного без крика, но тоном, который они поймут, как потребность остановиться – это просто внутренняя установка, что это работа и чужие дети, с которыми надо вести себя соответственно.
