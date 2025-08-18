''Все имеют право на негативные эмоции, надо ставить границы''. Известный учитель вступился за коллег, которые кричат на учеников

Украинский учитель начальных классов в одном из киевских лицеев и образовательный блогер Антон Атаманчук вступился за коллег, которые кричат на учеников. По его мнению, все имеют право на негативные эмоции.

Он отмечает, что важнее не их наличие или отсутствие, а то, как человек их проявляет. Об этом он сказал в интервью для YouTube-канала Анастасии Дерлеменко.

"Одно дело, если учитель начинает визжать и морально давить на ребенка – то это действительно плохо, если же это просто повышение тона, для того, чтобы ребенок понял, что так делать нельзя, тогда это другое дело", – уверен педагог. По его словам, такое проявление эмоций является выставлением границ.

Также он поделился, что его умение общаться с детьми, объяснять им, что поведение вышло за пределы дозволенного без крика, но тоном, который они поймут, как потребность остановиться – это просто внутренняя установка, что это работа и чужие дети, с которыми надо вести себя соответственно.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что преподавательница объяснила, почему не стоит кричать на школьников. По ее мнению, крик – это не признак силы, а сигнал собственного бессилия.

