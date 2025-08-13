Дети запоминают не правило, а страх и унижение: преподавательница объяснила, почему не стоит кричать на школьников

Учительница украинского языка Виктория Зирчик объяснила, почему, если учитель кричит на детей – это является поражением самого педагога. По ее мнению, крик – это не признак силы, а сигнал собственного бессилия.

По ее словам, проблема не в том, что учитель крикнул, потому что не выдержал, потому что устал, а в том, если это происходит регулярно. Об этом она говорит в своем видео в социальной сети Instagram.

"Если учитель кричит постоянно и считает это нормой, ребенок запоминает не правило, а ощущение страха, унижения и неуверенности", – говорит она и добавляет, что, кроме этого, дети еще и не всегда понимают, из-за чего на них кричат. Они думают, что с ними что-то не так и, таким образом, развивается неуверенность в собственных действиях.

Поэтому, как объясняет педагог, крик – это поражение учителей и самой системы.

"И не надо думать, что в этот момент вас услышат", – добавляет она.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что языковой омбудсмен попросила родителей "подумать" и "не усложнять" детям жизнь. Она призвала их уже сейчас формировать у детей положительный языковой пример. Ведь создание языковых привычек напрямую зависит от того, какой язык выбирают в общении родители.

