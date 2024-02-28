Все образовательные учреждения к западу от Киева должны перейти на оффлайн-обучение – МОН

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий сообщил, что до сентября 2024 года все учебные заведения, которые размещены к западу от Киева, должны выйти в оффлайн. По его словам, в некоторых случаях придется учиться в две смены или вечером, однако для Кабинета министров очное обучение – это огромный приоритет.

Об этом чиновник сказал в эфире программы ТСН. Он подчеркнул, что вывести на оффлайн школьников и студентов в таких городах, как Харьков, Запорожье, Одесса, Николаев – это мечта, к которой нужно стремиться, однако пока она не выполнима.

"Мы сейчас двигаемся таким образом, что все, кто есть, условно говоря, к западу от Киева, все заведения должны до сентября месяца выйти в оффлайн. Однозначно все. Это будет означать во многих случаях, что мы должны переходить на две смены, мы должны учиться по вечерам, очень много вещей менять. Но оффлайн, без сомнения, для нас является огромным приоритетом и приоритет для правительства в целом", – сказал Винницкий.

Видео дня

Он добавил, что сформировать определенное жизненное мировоззрение студентов во время онлайн-обучения сложно или вообще невозможно. В частности, в государстве должны развиваться Люди с большой буквы, чему и способствует образование. Чиновник отметил, что благодаря образованности украинцев уже два года удается отстаивать Украину.

"Речь идет о том, что мы формируем определенное мировоззрение, мы готовим человека к жизни. В первую очередь это формирование человека с большой буквы. И в самом деле, когда мы говорим о высшем образовании, да, есть определенная роль подготовить к профессии. Но, с другой стороны, очень важная роль высшего образования – это готовить, или если хотите, формировать мировоззрение. Человек с сформированным мировоззрением добавляет к общей образованности нашей страны. Одна из причин, почему мы отстояли наше государство за последние два года, потому что чрезвычайно высокообразованное население", – подчеркнул Винницкий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Херсонской области в некоторых школах возобновят обучение оффлайн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!