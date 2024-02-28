В Херсонской области в некоторых школах возобновят обучение офлайн: стало известно, где и когда

В Херсонской области в 11 школах возобновят офлайн-обучение. Планируется, что посещать учебные заведения дети смогут с 1 сентября 2024 года.

Об этом сообщил заместитель начальника Херсонской областной военной администрации Антон Самойленко в интервью "Мост". Чиновник отметил, что в приоритете стоит восстановление домов, однако жители некоторых сел просят, чтобы полноценно заработали школы. В настоящее время в регионе проводится исключительно онлайн-обучение.

"На первое сентября мы сможем запустить не более одиннадцати объектов. Мы уже это посчитали. До конца года что-то еще будет сделано", – сказал Самойленко.

И привел в пример село Ивановка, где местные жители попросили, чтобы там была восстановлена поврежденная школа. Несмотря на то, что учебное заведение рассчитано на 300 учеников, в селе сейчас есть 60 школьников разного возраста и их родители хотят, чтобы дети ходили на уроки.

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По словам Самойленко, платить зарплаты учителям придется из местного бюджета, ведь по закону учеников меньше 100. Однако, заместитель руководителя ОВА заверил, что село будет иметь перспективы, поэтому по решению государственных чиновников, школу будут восстанавливать и планируют открыть уже 1 сентября. Денежные средства в размере 15 миллионов выделит на это Черкасская область.

Кроме того, он отметил, что нужно бороться за каждого человека, который возвращается домой, и работать на перспективу. Самойленко говорит, что во многих населенных пунктах сохранились педагогические коллективы, работавшие до полномасштабного вторжения России в Украину.

По его словам, не стоит сейчас оценивать качество образования в школе, которая еще не начала работать, даже если она будет восстановлена за 15 миллионов. Он подчеркнул, что многие выдающихся людей вышли из сел, поэтому не стоит делать преждевременных выводов.

Напомним, возобновить очное обучение планируется также в Запорожской области. Там до 1 сентября 2024 должны обустроить подземные школы. По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, будут появляться решения для того, чтобы дети безопасно получали знания. Кроме того, в регионе с марта заработают 50 учебных заведений.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в городе Шостка Сумской области планируют построить подземную школу при учебном заведении.

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