"Все сдают разные экзамены". Бывший министр образования предложил изменить формат НМТ и восстановить средний балл аттестата

Формат Национального мультипредметного теста (НМТ) следует оптимизировать, сократив количество предметов до двух-трех или разделив экзамены по профильным направлениям, а также обязательно вернуть учет среднего балла аттестата при поступлении. С такой инициативой выступил бывший министр образования и науки Украины Станислав Николаенко.

Об этом экс-чиновник заявил в интервью для YouTube-канала "Цікаво з Передрієм". По мнению Николаенко, нынешняя система вступительных экзаменов требует разгрузки из-за стрессовых условий войны, в которых находятся абитуриенты.

Бывший глава МОН выступил за то, чтобы вынести на НМТ только два-три основных предмета и сдавать их в течение двух дней. В то же время, по его мнению, обязательным элементом вступительной кампании должен вновь стать средний балл документа об образовании (аттестата), вес которого можно приравнять к одному из экзаменов. Николаенко убежден, что это будет стимулировать учащихся изучать все школьные дисциплины, а не только те, которые вынесены на тестирование.

"Давайте восстановим средний балл аттестата. Пусть он будет на уровне одного экзамена, может, чуть меньше. Но тогда в школу нужно ходить. В школе нужно учиться. Человек должен быть всесторонне развитым", – отметил он.

Кроме того, Николаенко призвал передать регулирование правил приема и форматов вступительных экзаменов непосредственно Министерству образования и науки, исключив эти детали из законодательных актов. Бывший чиновник убежден, что это позволит ведомству оперативно реагировать на требования времени и упрощать форматы без длительных парламентских процедур.

Что касается профильных направлений, из которых могут выбирать учащиеся, Николаенко предложил ограничиться четырьмя – техническим, гуманитарным, естественнонаучным и творческим. В соответствии с этими профилями абитуриенты должны сдавать отдельные профильные экзамены вместо унифицированного для всех теста.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в этом году педагоги и родители выступили с критикой формата НМТ. В частности, они жаловались на перегрузку детей и непрозрачность тестирования. В ответ президент Владимир Зеленский пообещал, что к вступительной кампании 2027 года формат тестирования будет пересмотрен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!