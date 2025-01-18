'Все снова свалят на родителей? А что будет с детьми?' Учительница назвала слабые места в реформе старшей школы в Украине

Реформа старшей школы в Украине, которая предполагает создание сети академических лицеев, имеет ряд несовершенств. Министерство образования и науки должно было все тщательно обдумать, однако нечеткие формулировки привели к непониманию на местах, в результате чего и возникло большое количество лицеев.

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Теперь почти каждый день вносятся изменения и дополнения. Об этом написала учительница английского языка и журналистка Инна Фридкина.

В чем суть изменений

В 2021 году уже планировалось создавать лицеи, когда в параллели есть четыре класса по 25 учеников, а громада насчитывает более 50 тысяч жителей. Так лицеи могли быть только в больших городах, но доступ детей из поселков к полному среднему образованию был бы ограничен. В Раде такой законопроект не поддержали.

Ко второму чтению внесли изменения, что классов может быть два на параллель. В МОН решили, что такое требование не позволяет качественно реализовать выбор образовательных траекторий и не соответствует существу понятия "академический лицей", поэтому снова были внесены изменения в Закон об общем среднем образовании.

Согласно изменениям, в лицее должно быть 4 десятых, 4 одиннадцатых и 4 двенадцатых класса по 25 учеников в каждом. Если в громаде столько не наберется, лицея не будет. Однако по желанию ребенок сможет учиться в лицее другой громады, куда будет добираться каждый день, или жить в пансионе при лицее.

Педагог напомнила, что формирование лицеев начинается в 2027 году и окончательно закончится в 2030. Лицеи должны быть обязательно отделены от начальных школ и гимназий, кроме исключений, которые будет определять правительство.

Что не так с созданием сети лицеев в Украине

Фридкина пишет, что в МОН стремятся утвердить положение о лицее, чтобы "зафиксировать минимальные требования по выбору предметов, безопасной и инклюзивной среде, питанию, подвозу, проживанию учащихся в пансионах".

По убеждению педагога, положение будет "столь же далеко от реальности, как далеки от нее обещания МОН".

"Существует вполне обоснованное мнение, что нормальных дорог не будет, достаточного количества школьных автобусов не будет, достаточного количества пансионов (общежитий), которые отвечали бы определенным требованиям, не будет. Я уже молчу о питании. А главное, никто не сообщает, есть ли на все средства и кто должен эти средства предоставить", – говорится в сообщении.

Кроме того, нет уверенности, что многие родители захотят отправлять своих детей в пансион в другой город в условиях, когда продолжается российское полномасштабное вторжение.

"Может, снова все свалят на родителей, которые раньше самостоятельно ремонтировали классы, а теперь еще будут ремонтировать пансионаты (общежития) и по очереди готовить детям завтраки, обеды и ужины и дежурить там? И никто не говорит, куда денут школьников, которые должны оставить помещение, в котором они учились, потому что там будет находиться лицей. В городах это не проблема, а в сельских громадах с большой разветвленностью сел, будет настоящая катастрофа", – считает педагог.

Также возникает вопрос, что будет с лицеями, которые уже работают по соответствующему профилю, если там меньше учеников, чем говорят изменения в закон.

Где государству взять деньги на реформу?

Педагог пишет, что уже сокращается количество лицеев, за которое проголосовали депутаты городских и сельских советов, и закладываются изменения в бюджете. По ее словам, внедряются трансформации, которые потом будет невозможно отменить.

Местное самоуправление может не сокращать сеть лицеев, но финансирование от государства не получит.

"Ни копейки. Даже на зарплату учителям. Удерживайте за счет бюджета громады, что на самом деле абсолютно нереально. Война не вечна. Она обязательно закончится. Так почему бы не закрывать лицеи, а давать возможность украинским детям получить доступное государственное бесплатное качественное полное среднее образование? Объявить во всех уголках: "Родные наши, возвращайтесь домой!" Мы откроем для вас школы, лицеи, гимназии! Мы предоставим вам все возможности учиться! Только возвращайтесь! Вы – надежда Украины, ее будущее, и без вас никакая победа не имеет смысла!" И они обязательно вернутся", – пишет учитель.

Власти же открыто делают все, чтобы оставить Украину без этого будущего.

"Кстати, все это касается только государственного образования и коммунальных учебных заведений. Частные будут работать по другим законам, поскольку, наряду с государственной субвенцией, имеют свою систему финансирования. И, как ни странно это звучит, состоятельные смогут учиться в Украине. А те, кто не будет иметь достаточно средств, должны будут ехать за границу, потому что там дешевле или вообще бесплатно", – добавила Фридкина.

Загадка состоит в том, откуда возьмутся средства на специальные помещения, профессиональные программы, высококвалифицированных специалистов.

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