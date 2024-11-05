Все студенты-третьекурсники в Украине пройдут обязательную военную подготовку: что известно

Со следующего учебного года студенты третьих курсов украинских университетов будут проходить обязательную военную подготовку. Для этого готовят инструкторов и полигоны.

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Об изменениях в обучении сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий украинскому медиа. Он отметил, что такая подготовка не связана с мобилизацией.

"Мобилизационный возраст – 25 лет. Просто человек, заканчивающий высшее образование, должен уметь обращаться с оружием, должен знать, где проходят сборы в случае необходимости, как защищаться, как оказывать первую медицинскую помощь. Эти все вещи заложены в базовую военную подготовку", – отметил чиновник.

В соответствии с Законом о воинской обязанности и внесенными в него в 2024 году правками предусматривается:

базовая общевойсковая подготовка становится отдельной учебной дисциплиной, поэтому отказ от нее равноценен невыполнению образовательного компонента и может повлечь за собой отчисление студента из вуза;

обязательная военная подготовка вводится для университетов всех форм собственности;

базовая общевойсковая подготовка для мужчин-граждан Украины обязательна, для женщин – добровольная;

освобождение от обязательной военной подготовки возможно только для 3-х категорий.

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