Все участники ЕВЭ в магистратуру и аспирантуру получили официальные результаты

Поступающие в аспирантуру и магистратуру, сдавшие единый вступительный экзамен (ЕВЭ) с 24 июня по 2 июля, получили официальные результаты в своих личных кабинетах. На испытания было зарегистрировано более 245 тысяч абитуриентов.

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Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования на официальном сайте. Результаты по ЕВЭ поступающие получат путем распределения тестовых баллов по шкале 100-200 в соответствии с таблицами перевода.

Также оценки за экзамен содержат изменения в пересчете баллов у поступающих, которые сдавали экзамен 25 и 28 июня. Решением апелляционной комиссии результаты участников либо не изменились, либо увеличились.

"Не изменились результаты тех участников, которые, отвечая на упомянутые предварительно задания, выбирали ответы, что в платформе тестирования были обозначены как ключи, то есть как правильные ответы. Результаты других участников могли увеличиться в зависимости от того, какие именно ответы они выбирали", – говорится в сообщении.

Так что поступающим не нужно подавать никаких апелляционных заявлений, отмечает УЦОКО. Результаты основной сессии единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) будут размещены в кабинетах абитуриентов до 20 июля.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что почти 40% поступающих в магистратуру и аспирантуру во Львовской области не явились на экзамены.

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