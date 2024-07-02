Все участники основной сессии НМТ-2024 получили результаты: кому пересчитают баллы

Все участники основной сессии Национального мультипредметного теста (НМТ) 2024 года, сдавшие экзамен в период с 13 по 21 июня, получили результаты в персональных кабинетах. Тестовые баллы были начислены согласно утвержденным схемам.

В заданиях экзамена после повторной проверки и подробного анализа были обнаружены ошибки. Так что поступающим будут пересчитаны баллы. Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) на официальном сайте.

В частности, несоответствия нашли:

в задании №30 по украинскому языку за 12 июня. В одном из вариантов ответов на установление соответствия ("логические пары") была допущена ошибка при верстании;

В одном из вариантов ответов на установление соответствия ("логические пары") была допущена ошибка при верстании; в задании № 18 по математике за 17 июня была допущена ошибка при верстании;

была допущена ошибка при верстании; в задании № 18 по математике за 21 июня, в пункте 3 условие о треугольнике было сформулировано некорректно.

Поэтому апелляционная комиссия УЦОКО приняла взвешенное решение в пользу поступающих с учетом того, какие именно ответы предоставили участники на эти задания.

Кроме того, участникам НМТ, выполнявшим задания с кратким ответом в предметных тестах по математике, физике и химии и, кроме правильного числа, указали в ответе знак процента (%), также пересчитают баллы.

УЦОКО заметил, что в личных кабинетах поступающих размещены результаты после учета изменений, которые определила апелляционная комиссия, поэтому они окончательны и не подлежат обжалованию.

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