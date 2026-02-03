'Все знают, но боятся сказать'. Президент НАУ назвала три главные проблемы университетов в Украине

Президент Национального авиационного университета Ксения Семенова назвала три проблемы высших учебных заведений в Украине, о которых все знают, но боятся говорить. В частности, система поступления выглядит справедливой лишь формально, хотя введение широкого конкурса должно было работать как механизм поддержки лучших абитуриентов. На самом деле количество бюджетных мест для каждого университета заранее определяет Министерство образования и науки (МОН), анализируя набор предыдущих лет.

Видео дня

Ввиду этого поступающие чаще выбирают вузы с большим количеством бюджетных мест, ведь такое заведение выглядит более привлекательным. В заметке в Facebook Семенова отмечает, что в результате этой изначально хорошей инициативы крупные университеты из года в год укрепляют свои позиции, тогда как меньшие почти не имеют шансов на выживание, что бы они ни делали.

"Куда больше хочется подать заявление – в универ, где 10 мест или где 50? А это стимулирует продолжение трендов. То есть большие университеты продолжают расти, маленькие университеты не имеют никаких шансов, какую бы успешную медийную кампанию они ни делали. Университеты, которые вырывают из кризиса, получат нормальное количество бюджетных мест, может, лет через 5 или никогда", – пишет педагог.

Далее она обращает внимание на трехлетний бакалавриат. По ее словам, власть и МОН много акцентировали внимание на синхронизации украинского высшего образования с европейским. Согласно закону, бакалавриат может длиться от 180 до 240 кредитов, и это принципиально важно, ведь большинство европейских программ имеют именно 180 кредитов. Однако на практике в государственных стандартах Украины бакалавриат всегда заложен на 240 кредитов. Поэтому европейские программы не могут быть полноценно аккредитованы в Украине – ни через Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО), ни через международные агентства, потому что они формально не соответствуют украинским госстандартам.

Далее Семенова обратилась к теме повышения зарплат преподавателям с 1 января 2026 года, предусмотренного в бюджете. Однако лишь 60-70% педагогов получают зарплату из госбюджета, остальные – из контрактов студентов, и речь идет о дополнительных 40-60 миллионах в год. Так, стоимость контрактов для соискателей, которые уже учатся в вузе, не могут повысить, поэтому придется где-то экономить. А делать это будут, предполагает педагог, путем бесплатных отпусков преподавателей или простоев, если не будет механизма компенсации из бюджета.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ученый раскритиковал методику аттестации ученых, утвержденную МОН.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!