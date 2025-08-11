Вспомните спортсменов, которые отказались пожимать руку россиянам. Психолог дала советы, как отучить подростков смотреть русскоязычный контент

Украинский эксперт по психологии Лариса Дидковская рассказала, как лучше строить диалог с подростками, чтобы отучить их слушать русскоязычный контент. По мнению эксперта, создатели российской пропаганды хорошо осознают важность воздействия на подростков.

Психолог отмечает, что не стоит игнорировать проблему и думать, что она решится самостоятельно, но и криком и запретом справиться с ней тоже не получится. Своими советами Дидковская поделилась в интервью "Вчися.Медиа".

Она советует родителям обращать внимание подростков на реальные примеры людей, которые отказываются от всего российского. Это могут быть спортсмены, которые отказались пожимать россиянам руки или участвовать в соревнованиях из-за присутствия страны-агрессора. По ее мнению, таким образом они проявляют свою украинскость и нежелание иметь что-то общее с врагом. И это может быть примером для подростка.

"Ребенку надо донести, что, потребляя враждебную музыку и т.д., он делает то, что выгодно агрессору, а не украинскому народу и Украине", – объясняет психолог.

Кроме того, Дидковская говорит, что можно предложить детям самим исследовать эту проблему. Для этого надо организовать с ними диспуты о влиянии русскоязычного контента. Основной задачей подростка будет подобрать аргументы за или против и создать собственные видео для социальных сетей. Это может стать прекрасным опытом для подростков.

"Важно защищать свои границы, правду, страну, идентичность, нацию и народ", – подчеркивает она.

