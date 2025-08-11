Вспомните спортсменов, которые отказались пожимать руку россиянам. Психолог дала советы, как отучить подростков смотреть русскоязычный контент

Анна Боклажук
Моя Школа
231
Вспомните спортсменов, которые отказались пожимать руку россиянам. Психолог дала советы, как отучить подростков смотреть русскоязычный контент

Украинский эксперт по психологии Лариса Дидковская рассказала, как лучше строить диалог с подростками, чтобы отучить их слушать русскоязычный контент. По мнению эксперта, создатели российской пропаганды хорошо осознают важность воздействия на подростков.

Видео дня

Психолог отмечает, что не стоит игнорировать проблему и думать, что она решится самостоятельно, но и криком и запретом справиться с ней тоже не получится. Своими советами Дидковская поделилась в интервью "Вчися.Медиа".

Она советует родителям обращать внимание подростков на реальные примеры людей, которые отказываются от всего российского. Это могут быть спортсмены, которые отказались пожимать россиянам руки или участвовать в соревнованиях из-за присутствия страны-агрессора. По ее мнению, таким образом они проявляют свою украинскость и нежелание иметь что-то общее с врагом. И это может быть примером для подростка.

Вспомните спортсменов, которые отказались пожимать руку россиянам. Психолог дала советы, как отучить подростков смотреть русскоязычный контент

"Ребенку надо донести, что, потребляя враждебную музыку и т.д., он делает то, что выгодно агрессору, а не украинскому народу и Украине", – объясняет психолог.

Кроме того, Дидковская говорит, что можно предложить детям самим исследовать эту проблему. Для этого надо организовать с ними диспуты о влиянии русскоязычного контента. Основной задачей подростка будет подобрать аргументы за или против и создать собственные видео для социальных сетей. Это может стать прекрасным опытом для подростков.

"Важно защищать свои границы, правду, страну, идентичность, нацию и народ", – подчеркивает она.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что мама из Запорожья рассказала, как решила инцидент с русским языком в частном садике.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Украинарусский языкЛариса Дидковская