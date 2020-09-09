В Кабмине назвали количество поступивших в украинские вузы из ОРДЛО

Почти 1,5 тыс. абитуриентов с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей уже зачислены в высшие учебные заведения Украины.

Об этом 9 сентября в эфире телеканала "ДОМ" сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук. Как напомнила она, вступительная кампания для этой категории выпускников продлится до 23 октября.

Она подчеркнула, что во время вступительной кампании одним из вызовов было помочь детям выехать на подконтрольную Киеву территорию, "вопреки многочисленным преградам, лжи и угрозам со стороны оккупантов".

"Как вы понимаете, очень много спекуляций и совершенно подрывной информационной деятельности, в том числе на оккупированной территории, о закрытии КПВВ, которые продолжает саботировать регулярно, по поводу того, чтобы молодежь не выпускали с оккупированных территорий. И вовсе доходят ситуации до невероятных и нелогичных действий со стороны оккупационных властей, завершая информационной кампанией – угрозы, рассылка сообщений", – рассказала Голованчук.

Она добавила, что абитуриентов, которые хотели поступить в украинские вузы, это не остановило.

Напомним, согласно программе президента Украины, в 2020 году абитуриенты с ОРДЛО могли вступать в украинские вузы без ВНО. Для этого предусмотрены места в 150 университетах, находящихся в ведении Минобразования и науки, Министерства культуры и информационной политики, а также в трех вузах системы МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский лично поздравил выпускников, набравших наибольшее количество баллов на ВНО 2020 года, и показал совместное фото.